Anel Hadzic wechselt zu FC Wacker Innsbruck

Anel Hadzic wechselt zum FC Wacker Innsbruck. Der WM Teilnehmer von 2014 war zuletzt vereinslos und erhält in Innsbruck einen Vertrag bis zum Saisonende, inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

Der 31-jährige zentrale Mittelfeldspieler kickte für die SV Ried und Sturm Graz. Anschließend schnürte Hadzic für Eskisehirspor, Videoton und Fehevar die Fußballschuhe. Zuletzt war Hadzic jedoch ohne Verein.

"Nach meinen letzten Stationen in der Türkei und Ungarn war es mein Wunsch nach Österreich zurückzukehren. Mit dem FC Wacker Innsbruck konnte ich hierfür den idealen Verein finden. Als Gegenspieler war es nie einfach in Innsbruck zu spielen - umso mehr freue ich mich nun darauf als Wackerspieler in diesem tollen Stadion vor den Fans auflaufen zu können. Ich bin heiß endlich wieder Fußballspielen zu können und möchte mit meiner Erfahrung auf und neben dem Platz vorangehen", wird Hadzic in einer Aussendung zitiert.

"Anel (Anm. Hadzic) hat mit über 200 Spielen in der österreichischen Bundesliga und den Einsätzen in der bosnischen Nationalmannschaft bereits eine ganze Menge Erfahrungen sammeln können. Mit dieser Erfahrung soll er eine Führungsrolle im Team einnehmen und speziell unseren jungen Spielern helfen. Er kann sowohl auf seiner Stammposition im defensiven Mittelfeld, sowie in der Innenverteidigung spielen und wird uns so in der Defensive weitere Stabilität verleihen", sagt Sportdirektor Alfred Hörtnagl.