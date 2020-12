ÖFB baut um: Günter Kreissl hat neuen Job

Es hat nicht lange gedauert, da hat Ex-Sturm-Sportdirektor Günter Kreissl einen neuen Job. Seine alten Agenden hat er bereits vollkommen Andreas Schicker übergeben, nun wird der 46-Jährige die Tormann-Ausbildung beim ÖFB übernehmen. Und Kreissl bleibt nicht die einzige Neuerung.

Kreissl war in seiner aktiven Zeit - wo er unter anderem für die Wiener Austria und die Vienna spielte - als Tormann tätig. Nun kehrt er in sein altes Fach zurück, denn die Ausbildung der Torhüter beim ÖFB wird zukünftig von ihm betreut. Bislang fiel dieses Aufgabengebiet unter jenes von Robert Almer; dieser wird ab jetzt auf eigenen Wunsch nur mehr Tormann-Trainer für das A-Nationalteam sein.

"Mit seiner fachlichen Expertise, die sich aus Günter Kreissls jahrelanger Tätigkeit im österreichischen Spitzenfußball ergibt, sowie seiner akribischen Arbeitsweise wird er entscheidend mitwirken, die notwendigen nächsten Schritte in der Entwicklung unserer Toptalente und des Torhüterbereichs zu setzen", so Sportdirektor Peter Schöttel über seinen "Head of Goalkeeping". Zudem wird Kreissl auch der Gesamtleiter des Spitzen-Förderprojekts Projekt12.

Es war aber nur einer von mehreren Wechseln innerhalb des Verbands. Schöttel rotierte auch bei den Jugend-Coaches durch. Von Rupert Marko trennte sich der ÖFB bereits vor kurzem, sein Aufgaben als Sportlicher Leiter der Fußballakademien übernimmt U18-Coach Martin Scherb. Die U19, welche auch von Marko betreut wurde, wird nun Manfred Zsak zu Teil, der ebenfalls die U15 betreut.

Die U17 gehört Hermann Stadler, bei der U16 kommt ebenfalls ein bekannter Name unter: Oliver Lederer. Der ehemalige Admira- und SKN-Coach kam bereits im Sommer als Nachfolger von Dominik Thalhammer für die Trainerausbildung.