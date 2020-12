Die Abschiedsworte von Dominik Szoboszlai an Red Bull Salzburg

Dominik Szoboszlai reifte bei Red Bull Salzburg vom ungeschliffenen Juwel zum absoluten Leistungsträger. Nun verlässt der 20-Jährige seine erste Profistation gen RB Leipzig. Auf der Vereinswebsite der Bullen verkündete "Szobo" seine Abschiedsworte an seinen Ex-Klub und dankte dabei auch seinem ehemaligen Trainer Marco Rose.

Szoboszlais Abschied im Wortlaut:

"Vier Jahre beim FC Red Bull Salzburg ... ich kann all die Erinnerungen, Gefühle und Erfolge, all das Erreichte nur schwer beschreiben. Ich bin als Junge gekommen und gehe als Mann. Als Fußballer habe ich in Salzburg so viel gelernt.

Eines meiner großen Ziele mit dem Klub war es, unbedingt die Champions League zu erreichen. Dieses Abenteuer haben wir geschafft. Dafür habe ich hier sehr viel gegeben, aber noch viel mehr bekommen! Und ich bin sehr stolz, dass ich dabei sein durfte und möchte mich bei meinen Trainern, Mannschaftskameraden, den Klubmitarbeitern und allen Fans sehr herzlich bedanken! Ich habe hier so viele tolle Menschen getroffen, von denen viele jetzt meine Freunde sind und auch bleiben werden. Ich verlasse meine zweite Heimat Salzburg, aber sie wird immer in meinem Herzen bleiben."

Christoph Freund: "Szoboszlai hat sich zum absoluten Profi entwickelt"

2017 zu Salzburg geholt und daher Szoboszlais Entwicklung gänzlich mitverfolgt hat natürlich auch Sportdirektor Christoph Freund:

"Dominik ist als junger, hochtalentierter Spieler zu uns gekommen, der von Beginn an sehr genau wusste, was er will. In den vier Jahren beim FC Red Bull Salzburg hat er sich zu einem absoluten Profi entwickelt, der sich in allen Bereichen verbessert hat. Er ist vom Talent mit außergewöhnlichen Fähigkeiten zu einer richtigen Persönlichkeit gereift und hat nicht nur in der Bundesliga, sondern auch bei vielen internationalen Spielen gezeigt, was er kann. Wir konnten in den letzten Jahren viele gemeinsame tolle Erfolge feiern und freuen uns, dass wir Domi auf seinem Weg unterstützen und begleiten konnten und er jetzt vom FC Red Bull Salzburg in eine europäische Top-Liga wechselt. Szobo, alles Gute, viel Gesundheit und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg", wird der 43-Jährige zitiert.