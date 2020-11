Österreich - Nordirland: Nations League heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Test gegen Luxemburg steht heute das erste Pflichtspiel für die ÖFB-Elf an, der Gegner heißt Nordirland. SPOX erklärt euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker seht.

Ihr wollt bei der Nations League live dabei sein? Dann holt Euch Euren kostenlosen Probemonat bei DAZN und seht alle Spiele des ÖFB-Teams

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In der vorletzten Partie der Nations League könnte sich Österreich im Duell um den Gruppensieg einen kleinen Punktepolster gegen Nordirland holen. Sollte man heute einen Dreier einfahren, müsste man am Mittwoch gegen Norwegen nur mehr Unentschieden spielen, um an der Tabellenspitze zu bleiben.

Die Nordiren verpassten erst vergangenen Donnerstag im Playoff knapp die Qualifikation zur EM und könnten daher noch mental etwas angeschlagen sein. Zudem kehrten einige wichtige Leistungsträger wie David Alaba, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Stefan Lainer und Marko Arnautovic zurück. Inwiefern es jedoch für den China-Legionär bereits heute zum Einsatz reicht, bleibt vorerst offen.

© GEPA

Österreich - Nordirland im Free-TV und Livestream

Der österreichische Rundfunksender ORF überträgt auch das zweite Gruppenspiel des ÖFB-Teams auf ORF 1 ab 20.15 Uhr. Um 20.45 Uhr erfolgt der Anpfiff, Kommentator ist diesmal Thomas König. Im Studio nehmen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer Platz.

Sollte kein TV-Gerät zur Verfügung stehen, so kann man in der TV-Thek das Spiel ebenso via Stream sehen.

Sämtliche Nations-League-Partien werden von DAZN übertragen. Zudem hat DAZN jede Menge weiteren Spitzenfußball im Angebot, unter anderem die Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga und Serie A. Dieses Angebot könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, anschließend kostet ein Abo 11,99 Euro im Monats- und 119,99 Euro im Jahresabo.

Datum Uhrzeit Heim Gast Ort 15.11.2020 20:45 Uhr Österreich Nordirland Ernst-Happel-Stadion 18.11.2020 20:45 Uhr Österreich Norwegen Ernst-Happel-Stadion

Österreich vs. Nordirland im Liveticker

Zudem bietet unser LIVETICKER eine ideale Alternative, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

Kiesenebner, Linz & Co.: Österreichs Aufstellung im Jahr 2005 gegen Nordirland © GEPA 1/15 Am 12. Oktober 2005 traf Österreich in der WM-Qualifikation auf die Truppe aus Nordirland. Österreich siegte mit 2:0, beide Treffer steuerte Rene Aufhauser bei. Folgende Elf stand vor 12.500 Zuschauern im Ernst-Happel-Oval auf dem Rasen. © GEPA 2/15 Tor: Jürgen Macho (Rapid Wien) © GEPA 3/15 Linksverteidiger: Emanuel Pogatetz (Middlesbrough) © GEPA 4/15 Innenverteidiger: Martin Stranzl (VfB Stuttgart) © GEPA 5/15 Innenverteidiger: Paul Scharner (SK Brann) © GEPA 6/15 Rechtsverteidiger: Andreas Dober (Rapid Wien) © GEPA 7/15 Defensives Mittelfeld: Rene Aufhauser (Red Bull Salzburg) © GEPA 8/15 Defensives Mittelfeld: Markus Kiesenebner (Austria Wien) © GEPA 9/15 Linkes Mittelfeld: Andreas Ivanschitz (Rapid Wien) © GEPA 10/15 Rechtes Mittelfeld: Markus Schopp (Red Bull Salzburg) © GEPA 11/15 Sturm: Roman Wallner (Hannover 96) © GEPA 12/15 Sturm: Roland Linz (Austria Wien) © GEPA 13/15 Trainer: Willi Ruttensteiner: Nach Krankls Rücktritt im September 2005 übernahm Sportdirektor Ruttensteiner für zwei Spiele das Ruder, bevor Hickersberger folgte. Unter seiner Führung besiegte der ÖFB Nordirland mit 2:0 & verlor 0:1 gegen England. © GEPA 14/15 Wechselspieler: Andreas Ibertsberger (SC Freiburg), Joachim Standfest (GAK), Ronald Gercaliu (Sturm Graz); © SPOX 15/15

Österreich - Nordirland: Mögliche Aufstellungen

Österreich: Pervan - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer - Ilsanker, Baumgartlinger, Sabitzer, X. Schlager, Alaba - Gregoritsch

Ersatz: A. Schlager, Stankovic - Wiesinger, Trimmel, Holzhauser, Onisiwo, Ranftl, Zulj, Schaub, Baumgartner, Arnautovic, Kalajdzic, Grbic

Es fehlen: Schöpf, Laimer, Kainz, Posch (alle verletzt), Friedl (Reisebeschränkungen), Grillitsch (persönliche Gründe), Lazaro, Lienhart (nach Luxemburg-Match zurück bei ihren Clubs)

Fraglich: Arnautovic (verspätete Anreise), Baumgartner (Quarantäne wegen positiver Corona-Tests bei Hoffenheim)

Nordirland: Peacock-Farrell - McLaughlin, Flanagan, J. Evans, Lewis - McGinn, Thompson, McCann, Saville - Lafferty, Boyce

Es fehlen: Jones (Verstoß gegen Corona-Vorschriften), Cooper, Carson (beide verletzt)

Fraglich: Dallas, Cathcart, McNair (alle angeschlagen)

Ulmer, Stankovic stoßen für Nordirland zum ÖFB-Team

Nach der Verwirrung um Corona-Tests bei Red Bull Salzburg stoßen die beiden "Bullen"-Profis Andreas Ulmer und Cican Stankovic nach dem Testspiel am Mittwoch in Luxemburg zur österreichischen Nationalmannschaft. Der ursprünglich ebenfalls nominierte Albert Vallci wurde auf die Abrufliste gesetzt, weil er nur für das Duell mit dem Team aus dem Großherzogtum vorgesehen war.

Die Reise nach Luxemburg konnten Ulmer und Stankovic nicht antreten, weil sie die durchgeführten UEFA-Tests versäumten. Ebenfalls nicht mitfliegen wird Maximilian Ullmann. Der Rapid-Linksverteidiger bleibt vorsichtshalber in Wien, weil es bei Rapid eine positive Pool-Testung gegeben hat.

Außerdem muss Teamchef Franco Foda auf den an einer Wadenverletzung laborierenden Alessandro Schöpf verzichten. Der Deutsche nominierte Jörg Siebenhandl und Philipp Wiesinger nach.

Nations League: Die ÖFB-Gruppe