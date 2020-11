Marco Grüll: 300.000 Euro Ablöse mit anschließender Leihe?

Am Anfang schien alles noch ganz schnell zu gehen, mittlerweile zieht sich die Saga um Rieds Marco Grüll bereits. Mit dem kommenden Winter-Transferfenster nähert sich aber auch eine Entscheidung an, dennoch könnte der Offensivspieler noch weiterhin in Ried verweilen.

Anfangs hieß es Rapid, mittlerweile deuten aber alle Zeichen in Richtung Red Bull Salzburg. Für den gebürtigen Salzburger natürlich ein naheliegender Schritt und auch Bullen-Sportdirektor Christoph Freund bestätigte bereits Gespräche: "Werden uns die nächsten Wochen zusammensetzen."

Die Stimmung zwischen Ried und Salzburg ist seit Jahren eine gute, wie Rieds Finanzvorstand Roland Daxl gegenüber den OÖN erneut betont: "Es gab bereits Gespräche zwischen den Vereinen. Unser Verhältnis mit Salzburg ist schon seit vielen Jahren ein sehr gutes."

Noch haben es die Salzburger nicht eilig, doch nach dem Winter wäre Grüll ablösefrei zu haben und könnte den Bullen daher entwischen, deshalb soll bereits davor eine Einigung stattfinden. Die OÖN gehen daher einen Schritt weiter und nennen bereits konkrete Bezahl-Modelle. Eine Ablöse zwischen 250.000 und 300.000 Euro werden voraussichtlich angepeilt, die zweite Hälfte der Saison wird der 21-Jährige aber noch bei den Wikinger bleiben.

Damit wäre wohl beiden Parteien geholfen, zumal Salzburg nicht umgehend auf dessen Dienste angewiesen ist. Spätestens Anfang Jänner wird die Situation rund um Marco Grüll klarer sein.