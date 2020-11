FK Austria Wien - TSV Hartberg: ÖFB-Cup-Achtelfinale im Free-TV und Livestream sehen

Die erste Partie des ÖFB-Cup-Achtelfinals steht an und darin kreuzen mit der Wiener Austria und Hartberg zwei Bundesligisten die Schwerter. SPOX erklärt euch, wo ihr das Spiel im Free-TV und Livestream seht und hält am Laufenden, ob das Spiel nach den Terroranschlägen in Wien regulär abgehalten wird.

Die Austria liegt nach der 1:2-Niederlage in Hartberg nur auf Rang sechs, knapp innerhalb der Ränge für die Meistergruppe, die die Wiener im Vorjahr verpasst hatte. "Es gibt zwei Gründe: wir sind noch nicht so weit oder nicht gut genug. Es heißt, die Situation anzunehmen und damit zu leben, dass du jede Woche rund um den ominösen Strich sein wirst, wenn du nicht konstant in deinen Leistungen bist", betonte Stöger.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nun geht es wieder gegen Hartberg, die nach dem Sieg in der Meisterschaft mit mehr Selbstvertrauen nach Wien reisen dürften. Immerhin war es für Markus Schopps Truppe der erst zweite Sieg diese Saison, nach dem 4:3-Cup-Thriller gegen den ASKÖ Gmünd. Jedoch fehlen den Osteirern zwei Spieler, die positiv auf Corona getestet wurden. Es bleibt abzuwarten, wie der TSV damit umgeht.

FK Austria - TSV Hartbeg: Die letzten zehn Duelle

Datum Heim Gast Ergebnis Sa. 31.10.2020 2:1 Mi. 15.07.2020 0:0 Sa. 11.07.2020 2:3 Sa. 30.11.2019 5:0 So. 25.08.2019 2:2 So. 03.03.2019 4:2 So. 30.09.2018 0:1 Di. 28.10.2014 0:6 Di. 23.03.2004 0:2 Di. 04.04.2000 0:1

FK Austria - TSV Hartberg: Livestream und TV-Übertragung

Der öffentlich-rechtliche ORF sicherte sich die Rechte an mehreren Spielen des ÖFB-Cups - so auch an der Partie zwischen der Austria und Hartberg. Ab 17.15 Uhr, also 15 Minuten vor Anpfiff, würde der ORF Sport Plus mit der Liveschaltung beginnen. Allerdings ist aufgrund des Terroranschlags in Wien nicht damit zu rechnen, dass die Cup-Partie überhaupt stattfinden wird - noch ist aber keine Entscheidung getroffen.

Für diejenigen ohne Zugang zu einem Fernsehgerät gibt es das Match auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVThek oder auf oefb.tv zu sehen.

© GEPA

ÖFB-Cup 20/21: Die ausstehenden Spiele im Überblick

Aufgrund der Spiel-Verschiebungen der Corona-Krise sind die Partien Allerheiligen - Amstetten und Reichenau Blau-Weiß Linz noch Nachtrag aus der vorherigen Runde. Dementsprechend stehen für Kapfenberg und den WAC auch noch keine Gegner fest. Die restlichen Partien bilden das Achtelfinale.