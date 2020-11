Bericht: Dominik Szoboszlai vor Wintertransfer zu RB Leipzig

Es ranken sich bereits seit geraumer Zeit Gerüchte um die Zukunft von Dominik Szoboszlai. Eines der am naheliegendsten ist der kleine Schritt in Richtung RB Leipzig - dieser Deal scheint sich nun zu festigen.

Geht es nach der in der Bundesliga gut informierten SportBild, ist der Transfer zwischen den Schwesterklubs Salzburg und Leipzig so gut wie durch. Es wäre der bereits 25. Transfer zwischen den beiden.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auch die Ablöse will die Sportbild bereits wissen. Die Rede ist von einer Ablöse "über 20 Millionen Euro plus Nachschlag", heißt es in dem Bericht. Eine Weiterverkaufsbeteiligung hat Salzburg obendrein ausverhandelt.

Allerdings ist dieser Bericht auch mit Vorsicht zu genießen, denn vor Erling Haalands Transfer zum BVB gab es ähnlich gelagerte Gerüchte, die sich nicht bewahrheiteten. Sollte die kolportierte Ausstiegsklausel für den kompletten Weltfußball zugänglich sein, könnten auch größere Kaliber - oft genannt der AC Milan - anbeißen.