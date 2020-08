ÖFB präsentiert neues Heim-Trikot des Nationalteams

Nach dem unkonventionellen Auswärts-Dress des Nationalteams steht nun auch das Heim-Trikot fest und auch dieses kommt in nicht ganz gewohnter Form daher.

Zwar bleiben die Farben Rot und Weiß erhalten, allerdings ist das Muster möglicherweise nicht jedermanns Sache. Das Design des Jerseys ist in elegantem Rot gehalten mit abgesetzten weißen Ärmeln und bewährten Elementen wie dem Österreich-Schriftzug im Nacken. Die zehn Adlerschwingen symbolisieren dabei die Einheit aus den neun regionalen Landesverbänden des ÖFB und der Bundesliga.

"Mit der Vorstellung des Trikots beginnt jetzt die EM-Vorbereitung. Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Fans auf das Turnier im kommenden Jahr", so Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH Bernhard Neuhold. Gegen Rumänien in der Nations League ist das Shirt erstmals in Aktion zu bewundern.

Für alle die bereits davor zuschlagen möchten, können im Pre-Sale den Weg in den Online-Shop des ÖFB jetzt schon antreten. Ab 2. September ist das Trikot dann auch im normalen Verkauf erhältlich.