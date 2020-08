LASK verleiht Neuzugang Alexander Schmidt an SKN St. Pölten

Der LASK hat sich mit Alexander Schmidt von Red Bull Salzburg verstärkt. Der Mittelstürmer erhält bei den Linzern einen Dreijahresvertrag und wird umgehend zu SKN St. Pölten verliehen.

Vierfaches Wechselspiel um Alexander Schmidt: Der wuchtige Angreifer verlässt nach acht Jahren FC Liefering beziehungsweise Red Bull Salzburg und schließt sich langfristig dem LASK an. In der nächsten Saison wird er noch für die "Wölfe" des SKN auf Torejagd gehen.

"Alexander passt exakt in jenes Anforderungsprofil, das wir für unsere Suche nach einem Stürmer zu Rate gezogen haben. Neben seinen technischen Fähigkeiten bringt er eine enorme physische Präsenz auf den Platz, die unserem Offensivspiel gut tun wird", sagt SKN-Sportdirektor Georg Zellhofer auf der Vereinspage.

In der vergangenen Saison war der 22-Jährige an den WAC verliehen, wo ihm vier Assists in 25 Partien gelangen.