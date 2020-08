Christoph Baumgartner ist Spieler der Saison bei TSG Hoffenheim

Kaum ist ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner in der deutschen Bundesliga angekommen, gewinnt er seine erste Auszeichnung bei der TSG Hoffenheim. Der 21-Jährige wurde zum besten Spieler der Saison gewählt.

Bei einer Fan-Umfrage setzte sich der Mittelfeldspieler mit rund 46 Prozent gegen seine Teamkollegen Robert Skov (28 Prozent) und Andrej Kramaric (26 Prozent) durch.

Baumgartner spielte sich in der abgelaufenen Saison mit bemerkenswerten Leistungen in die Herzen der Hoffenheim-Anhänger - nachdem er zuvor für die 2. Mannschaft in der Regionalliga Südwest auflief. 26 Bundesliga-Einsätze, sieben Tore sowie vier Assists trug der gebürtige Niederösterreicher während der vergangenen Spielzeit bei.