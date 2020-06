SK Sturm Graz - WAC: Österreichische Bundesliga heute im Livestream, Liveticker und im TV

Am frühen Mittwochabend (18:30 Uhr) empfängt der SK Sturm Graz bei der Rückkehr der Meistergruppe den Wolfsberger AC. SPOX erklärt Euch, wo die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Während sich im Parallelspiel der LASK und TSV Hartberg duellieren, empfängt der SK Sturm in Liebenau den WAC. In der Tabelle liegen die Grazer drei Punkte hinter den Kärntner, jedoch mit einer deutlich schlechteren Tordifferenz.

Duelle in der Meistergruppe

Sturm Graz - WAC: TV-Übertragungen und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte der Partie zwischen Sturm und dem WAC. Das Duell wird ab 17:30 Uhr in der Konferenz auf Sky Austria 1 HD ausgestrahlt, auf Sky Austria 2 HD läuft das Spiel im Einzelspiel und via Sky Go im Livestream (nur für Sky-Abonnenten).

Im Free-TV auf ORF ist um 20:30 Uhr die Partie zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien zu sehen.

Sturm Graz - WAC im Liveticker

Solltet ihr das Spiel nicht im Fernsehen verfolgen können, daten wir euch in unserem Liveticker über das Ergebnis ab. Bitte hier entlang.

SK Sturm - Wolfsberger AC: Mögliche Aufstellungen

Sturm: Siebenhandl - Sakic, Avlonitis, Donkor, Trummer - Jäger, Dominguez - Hierländer, Röcher, Despodow - Balaj

Ersatz: Schützenauer - Schrammel, Spendlhofer, Ljubic, Ch. Leitgeb, P. Huspek, Friesenbichler

Es fehlen: Geyrhofer (Knieprobleme), Jantscher (Wadenprobleme)

Fraglich: Kiteishvili (Fersenprobleme)

WAC: Kofler - Novak, Rnic, D. Baumgartner, Schmitz - Jojic, M. Leitgeb, Liendl, Schmid - Weissman, Holzer

Ersatz: Kuttin - Gollner, Gölles, Vieira, Wernitznig, Schöfl, Steiger, Dieng, Schmerböck, A. Schmidt

Es fehlen: Sprangler (Mittelfußknochenbruch), Peric (Muskelprobleme)

Die Tabelle der Meistergruppe

Sturm droht Kiteishvili-Ausfall - Hierländer fit

Otar Kiteishvili wird Sturm Graz möglicherweise zum Start in die Meistergruppe am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) gegen den WAC fehlen. Der Kreativkopf im Grazer Offensivspiel ließ am Pfingstmontag mit Fersenproblemen (Nerv bei Schlag getroffen) das Training aus. Der zuletzt angeschlagene Kapitän Stefan Hierländer ist laut Sportchef Andreas Schicker allerdings wieder fit.

Verteidiger Niklas Geyrhofer, der im Frühjahr sein Debüt gegeben hat, laboriert weiter an Knieproblemen.