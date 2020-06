Red Bull Salzburg - SK Rapid Wien im Free-TV: Die Bundesliga heute im Livestream, TV & Liveticker sehen

Im Spitzenspiel der Meistergruppe empfängt Tabellenführer und Serienmeister Red Bull Salzburg am Mittwoch um 20:30 Uhr den Tabellendritten Rapid Wien. SPOX verrät euch, wo es das Spiel im Livestream, Free-TV und Liveticker zu sehen gibt.

Die Favoritenrolle ist dabei klar abgesteckt. In den letzten zehn Duellen siegten die Salzburger achtmal, lediglich im Februar 2019 durften die Hütteldorfer über einen 2:0-Sieg gegen das Dosenimperium jubeln. Im September 2017 reichte es zumindest für ein Unentschieden.

In der Tabelle liegt der SK Rapid nach der Punkteteilung und der Sechs-Zähler-Bestrafung für den LASK aber nur noch vier Zähler hinter Leader Red Bull Salzburg - ein überraschender Auswärtssieg würde Rapid wieder zurück ins Titelrennen katapultieren.

Duelle in der Meistergruppe

Red Bull Salzburg vs. Rapid Wien: Live im Free-TV

Fans der österreichischen Bundesliga kommen am Mittwoch zu einem raren Privileg: Das Duell zwischen den Bullen und Rapid ist live im Free-TV zu sehen.

Der ORF beginnt um 20:15 Uhr mit dem Countdown. Analysen liefern Herbert Prohaska und Helge Payer, kommentiert wird die Partie von Thomas König und Rainer Pariasek führt durch den Abend.

In der ORF-TV-Thek ist die Partie auch im Livestream zu sehen. Hier geht es zur Übertragung.

Wie gewohnt ist das Duell zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien auch auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Salzburg gegen Rapid im Liveticker

Solltet ihr das Spiel nicht im Fernsehen verfolgen können, daten wir euch in unserem Liveticker über das Ergebnis ab. Bitte hier entlang.

RBS - SCR: Mögliche Aufstellungen

Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Ashimeru/Okafor, Junuzovic, Mwepu, Szoboszlai - Hwang, Daka

Ersatz: Coronel - Farkas, Onguene, Camara, Berisha, Koita, Adeyemi, Bernede

Es fehlen: Okugawa, Kristensen (beide Muskelverletzung im Oberschenkel)

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Dibon, Hofmann, Ullmann - Schwab, Petrovic - Murg, Knasmüllner, Arase - Fountas

Ersatz: Knoflach - Sonnleitner, Auer, Ljubicic, Grahovac, Kitagawa, Kara

Es fehlt: Barac (muskuläre Beschwerden), Schobesberger, Szanto (beide rekonvaleszent)

Jesse Marsch über seine Erwartungen an das Rapid-Spiel

"Dieses Spiel gegen Rapid ist vielleicht das wichtigste in der Meisterrunde. Wir brauchen auch in der Meisterschaft einen guten Start und müssen auf alles vorbereitet sein. Wir haben in dieser Saison schon drei Mal gegen sie gespielt und dabei gelernt, dass sie sehr stark über den Kampfgeist kommen. Wir müssen also auch diesmal für ein sehr intensives Match bereit sein."

Die Tabelle der Meistergruppe vor dem 23. Spieltag