Nestor El Maestro nicht mehr Trainer des SK Sturm Graz

Wie der SK Sturm bekannt gab, werden Nestor El Maestro und sein Bruder Nikon mit sofortiger Wirkung freigestellt. Die zuletzt gezeigten Leistungen haben schlussendlich zu diesem Schritt geführt.

Erst im Sommer 2019 haben die beiden Brüder den Dienst angetreten, nun ist das Abenteuer in Graz vorbei. 13 Siege, fünf Remis und 14 Niederlagen später. Seit Ende Februar gab es lediglich einen Sieg (2:1 vs. Hartberg) und ein Remis (1:1 vs. Austria), die restlichen Spiele wurden allesamt verloren.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Übernehmen werden vorerst Thomas Hösele und David Tauschman, die bei den Sturm Amateuren gute Arbeit leisteten. Unterstützend hinzu kommt zudem Günter Neukirchner.

Andreas Schicker: "Überzeugt, dass Nestor El Maestro ein guter Trainer ist"

Sturm-Präsident Christian Jauk: "In der heutigen Vorstandssitzung mit der Geschäftsführung haben wir uns entschieden einen sofortigen Umbau und Neustrukturierung einzuleiten und sich vom Cheftrainer zu trennen. Die von beiden Seiten gewünschte Weiterentwicklung konnte trotz Investitionen in den Kader nicht erzielt werden. Im Namen des gesamten Vorstandes möchte ich mich bei Nestor El Maestro sehr herzlich für seinen großen Einsatz und sein Know-how bedanken. Unmittelbar nach Ende der Saison werden in einer Perspektivenklausur die letzten Details des neuen Wegs festgelegt. Wir vertrauen dem neuen Geschäftsführer Sport Andreas Schicker, dass er diesen Weg erfolgreich beschreiten wird."

Sportdirektor Andreas Schicker: "Mit voller Energie sind wir als Verein im vergangenen Sommer gemeinsam mit Nestor El Maestro in die neue Saison gestartet. Nach wie vor bin ich überzeugt, dass Nestor ein guter Trainer ist. Leider ist es uns in der gesamten Saison nicht gelungen Konstanz in unsere Leistungen zu bringen. Gerade die Bilanz gegen die größeren Teams der Liga ist nicht zufriedenstellend. Ich wünsche Nestor auf seinem weiteren Karriereweg alles Gute, sowie möglichst viele Erfolge."

Nestor El Maestro: Bilanz beim SK Sturm