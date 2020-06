Bundesliga heute live: Red Bull Salzburg vs. WAC im TV, Livestream & Liveticker sehen

Nach dem überraschenden 0:0 zwischen Salzburg und dem WAC kommt es heute Sonntag direkt zum Rematch. Dabei ist ein erneutes torloses zwischen den zwei offensiv-stärksten Teams der Liga eher unwahrscheinlich. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Das Hinspiel war ein Novum und hätte einem, sofern darauf gesetzt, einiges an Geld eingebracht. Denn es war sowohl für die Salzburger, als auch die Wolfsberger, das allererste torlose Remis in der kompletten Saison. Dementsprechend ist Wahrscheinlichkeit auf eine Wiederholung eher gering.

Dafür wollen beide Teams sorgen, denn beide sind noch voll im Wettkampfmodus. Der WAC kämpft weiterhin um Platz zwei, wobei die Absicherung des dritten Ranges auch nicht außer Acht gelassen werden sollte. Die Bullen haben zwar fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Rapid, wollen den sechsten Meistertitel in Folge aber so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen.

Red Bull Salzburg - Wolfsberger AC im TV und Livestream

Die Partie ist ausschließlich bei Sky zu sehen. Dort läuft sie ab 17:00 Uhr in der Konferenz mit Rapid - Hartberg auf Sky Sport Austria 1, oder aber im Einzelspiel auf Sky Sport 12.

Wer nur via Stream zuschauen kann, der sollte in kostenpflichtigen Sky Go-App vorbeischauen.

Top-Assistgeber in der österreichischen Bundesliga seit 2010: Jun, Kampl & Co. © GEPA 1/14 In der derzeit unterbrochenen Bundesliga-Saison führt WAC-Stratege Michael Liendl die Vorlagengeber-Liste nach 22 Runden mit starken 15 Assists an. SPOX Österreich zeigt euch alle Assistkönige der letzten Bundesliga-Dekade. (Daten von opta) © GEPA 2/14 2010/11 - Zlatko Junuzovic (FK Austria Wien) - 9 Assists (33 Spiele): Neun Vorlagen und ebenso viele Tore machten den heute 55-fachen ÖFB-Nationalteamspielers zum Spieler der Saison. Nach Jahren bei Werder Bremen nun bei Red Bull Salzburg tätig. © GEPA 3/14 2011/12 - Steffen Hofmann (SK Rapid Wien) - 10 Assists (32 Spiele): Mit zehn Vorlagen und sechs Treffern führte die grün-weiße Ikone die Hütteldorfer zum Vizemeistertitel hinter Red Bull Salzburg. © GEPA 4/14 2012/13 - Tomas Jun (FK Austria Wien) - 12 Assists (33 Spiele): Der Tscheche trug mit zehn Treffern und zwölf Assists maßgeblich an der Rekordsaison und dem Meistertitel der Wiener Austria bei. Der 37-Jährige hat seine Karriere mittlerweile beendet. © GEPA 5/14 2012/13 - Michael Liendl (Wolfsberger AC) - 12 Assists (36 Spiele): Den Titel des Assistkönigs teilte sich Jun aber mit noch zwei anderen Akteuren. Zum einen mit Michael Liendl, der erst zu Beginn dieser Spielzeit von der Austria zum WAC wechselte... © GEPA 6/14 2012/13 - Marco Meilinger (SV Ried) - 12 Assists (35 Spiele): ...zum anderen mit Marco Meilinger, der für die Wikinger ebenso ein Dutzend Vorlagen liefern konnte. Die SV Ried beendete diese Saison einen Punkt hinter dem WAC auf Platz sechs. © GEPA 7/14 2013/14 - Kevin Kampl (FC Red Bull Salzburg) - 14 Assists (33 Spiele): Sloweniens Fußballer des Jahres von 2013 und 2014 spielte in der Salzburger Meistersaison groß auf und konnte zudem auch noch neun Treffer erzielen. Heute bei Leipzig unter Vertrag. © GEPA 8/14 2014/15 - Marcel Sabitzer (FC Red Bull Salzburg) - 13 Assists (33 Spiele): Nicht nur der Meistertitel ging abermals nach Salzburg, auch der beste Vorlagengeber kam wieder aus der Mozartstadt - diesmal sogar in doppelter Ausführung. © GEPA 9/14 2014/15 - Jonatan Soriano (FC Red Bull Salzburg) - 13 Assists (32 Spiele): Mit Sabitzer (19 Tore) und Spieler der Saison Soriano (31 Tore), die beide jeweils noch 13 Assists beisteuerten, standen die beiden Topscorer der Spielzeit im Dienst der Bullen. © GEPA 10/14 2015/16 - Florian Kainz (SK Rapid Wien) - 17 Assists (33 Spiele): Eine Bombensaison bescherten dem Grazer den Sprung in die deutsche Bundesliga. Keinem anderen Spieler gelangen bis heute seit der Saison 2010/11 mehr Vorlagen in einer Spielzeit. © GEPA 11/14 2016/17 - Valon Berisha (FC Red Bull Salzburg) - 8 Assists (33 Spiele): Im Vergleich zu Kainz wirken die acht Vorlagen des Norwegers geradezu mickrig. Am Ende der Saison durfte Berisha, der auch noch fünf Tore erzielte, über den Meistertitel jubeln. © GEPA 12/14 2017/18 - Peter Zulj (SK Sturm Graz) - 11 Assists (33 Spiele): Acht Tore und elf Assists machten Zulj zum Spieler der Saison, in der die Schwarz-Weißen Vizemeister und Cupsieger wurden. Im darauffolgenden Winter folgte der Schritt zu Anderlecht. © GEPA 13/14 2018/19 - Peter Michorl (Linzer ASK) - 15 Assists (31 Spiele): Mit 15 Vorlagen, teils resultierend aus hervorragenden Standards, hatte Michorl großen Anteil am Vizemeistertitel. Auch in der laufenden Saison hält der 24-Jährige bei bereits zehn Assists... © GEPA 14/14 2019/20 - Michael Liendl (Wolfsberger AC) - 15 Assists (22 Spiele): ...und damit fünf hinter WAC-Regisseur Michael Liendl. Bei noch zehn ausstehenden Runden fehlen dem "Alpenmaradona" nur zwei weitere Assists auf die 17 von Florian Kainz.

Bundesliga live: Salzburg vs. WAC im Liveticker

Eine Alternative für all jene, die keine Möglichkeit haben das Spiel zu sehen, gibt es in Form unseres umfassenden LIVETICKERS.

RBS gegen WAC: Mögliche Aufstellungen

Salzburg: Stankovic - Vallci, Onguene, Wöber, Ulmer - Mwepu, Junuzovic, Okugawa, Szoboszlai - Hwang, Daka

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Rnic, Gollner - Stratznig, Schmitz, Jojic - Liendl - Dieng, Weissman

Bundesliga: Die Tabelle der Meistergruppe