Bericht: LASK verpflichtet Yevgen Cheberko von Zorya Lugansk

Laut einem Bericht in der Ukraine hat der LASK am Transfermarkt zugeschlagen. Das Innenverteidiger-Talent Yevgen Cheberko soll bereits fix bei den Linzern sein, nachdem diese seine Ausstiegsklausel aktivierten.

So heißt es im Bericht von Sportarena. 300.000 Euro ist festgeschrieben Ablöse, was für die Qualität des 22-Jährigen wohl als Schnäppchen zu bezeichnen wäre. Der Innenverteidiger ist bei seinem Klub Zorya Lugansk in dieser Saison gesetzt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Verein ist auf einen guten dritten Rang und stellt die viertbeste Defensive, auch dank Cheberko. Dieser wurde in der Saison bereits als Links- und Innenverteidiger sowie defensive Mittelfeldspieler eingesetzt.

Mit seinen 1,77 Meter Körpergröße ist er nicht als Hüne zu bezeichnen, weiß aber mit gutem Passspiel zu überzeugen. Lugansk kann aber nicht auf die volle Ablöse hoffen, denn sein vorherige Klub Dnipro Dnipropetrovsk erhält noch einen Teil davon.

Yevgen Cheberko: Leistungsdaten nach Bewerb