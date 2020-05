Rapid-Präsident Martin Bruckner: "Es steht viel auf dem Spiel".

Die Entscheidung um einen möglichen Neustart der Bundesliga wurde einmal mehr vertagt. Verantwortliche der beiden Wiener Großklubs haben sich zur aktuell ungewissen Situation geäußert.

"Es steht viel auf dem Spiel - sehr viel sogar", sagt Rapid-Präsident Martin Bruckner gegenüber der Kronen Zeitung. "Natürlich geht es auch um wirtschaftliche Dinge. "Aber nicht nur für uns als Verein selbst. Wir sind ein Unternehmen, haben bei jedem Heimspiel über tausend Beschäftigte - denen fehlt jetzt auch schon sehr, sehr viel."

Bruckner kommt auch auf soziale Aufgaben des Klubs zu sprechen und betont emotionale Verantwortung und Integration. "Bei uns im Nachwuchs spielen über 200 Kinder und Jugendliche verschiedenster Herkunft. Sie alle wollen wieder ihre Freunde sehen, Energie abbauen - aber niemand weiß, wie es da weitergeht."

Der Neo-Präsident vertritt die Meinung, dass man den Menschen "das größte Freizeitvergnügen überhaupt" nicht so lange rauben solle. "Der Fußball hat eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft."

Fleurquin, Rushfeldt & Co: Die Bundesliga-Kultlegionäre in der Retrospektive © GEPA 1/55 Als Legionäre kamen sie nach Österreich - doch was geschah danach? SPOX auf den Spuren Österreichs Kultlegionäre. Von Mario Kempes über Igor Pamic bis Andres Fleurquin – freilich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. © GEPA 2/55 Guiseppe Giannini: 1996 wechselte Giuseppe Giannini vom großen AS Rom zum SK Sturm - und alle staunten. Giannini war in Rom nicht irgendjemand - er war Fanliebling, Idol, Halbgott. © GEPA 3/55 In Graz konnte er den immensen Erwartungen nie gerecht werden - und er fühlte sich auch nicht wohl. Ein Jahr später wechselte er zum SSC Neapel. Zuletzt war er Trainer bei Racing Fondi (Italien). © getty 4/55 Oleg Blochin: Ja, der einstige Edelkicker Oleg Blochin kickte in Österreich. 1988 holte ihn Vorwärts Steyr, der Sensationstransfer erzielte in 41 Spielen neun Tore. Nur das Training soll ihn in Oberösterreich nicht überzeugt haben. © getty 5/55 Der Werdegang von Blochin ist bekannt. Er führte die Ukraine durch die Heim-EM 2012, später wurder er Dynamo Kiew-Trainer, ehe er beim Hauptstadtklub im April 2014 entlassen wurde. Seither ist er ohne Verein. © getty 6/55 Jan-Aage Fjörtoft: 1989 kam der norwegische Stürmer zu Rapid, 1993 wechselte er nach England zu Swindon. Rapid war seine erste Auslandsstation. © getty 7/55 Jetzt ist Fjörtoft anerkannter Fußballexperte mit guten Kontakten in die Welt der Spieleragenten, zudem ist er Berater von Norwegens Nationalmannschaft und TV-Experte für die Champions League. Sein Engagement bei Sky in Deutschland ging zu Ende. © getty 8/55 Milenko Acimovic: Zwischen 2007 und 2010 zog er bei der Austria die Fäden inklusive seines Images als Fanliebling. Später arbeitete er als Sportdirektor bei Olympia Laibach in Slowenien. Nun ist er vereinslos. © GEPA 9/55 Ales Ceh: Knapp zehn Jahre lang war der heute 51-Jährige ein fixer Bestandteil des GAK. Auch als Trainer war er für die roten Teufel bereits tätig. Später werkte Ceh als Co-Coach der slowenischen Nationalmannschaft und bis letzten Sommer die U19. © GEPA 10/55 Trifon Ivanov: Spielte von 1995 bis 1997 für Rapid und wurde mit den Grün-Weißen Meister, danach spielte er ein halbes Jahr für die Austria und von 1999-2001 für den FAC. Verstarb aufgrund von Herzleiden im Februar 2016. © getty 11/55 Der bulgarische Nationalspieler absolvierte 75 Länderspiele und war 1996 Teil von "Europas Team des Jahres". 1994 wurde er mit der Nationalmannschaft sensationell WM-Vierter, zuvor warf man Deutschland mit einem 2:1-Sieg aus dem Bewerb. 12/55 Den Fans galt der vollbärtige Verteidiger nicht nur dank seiner schnörkellosen Vorstellungen auf dem Feld, sondern auch seines angsteinflößenden Aussehens wegen als Kultfigur. © GEPA 13/55 Jocelyn Blanchard: Bevor Blanchard für die Austria auflief, tat er dies ab 1998 ein Jahr lang für Juventus Turin. Bei der Austria stieg Blanchard zum Kapitän und Kultlegionär auf. Heute ist der 47-Jährige sportlicher Leiter bei RFC Seraing in Belgien. © GEPA 14/55 Jerzy Brzeczek: Seine wohl beste Zeit in Österreich hatte der Pole beim FC Tirol. Nach seiner Karriere kam er vor allem durch seine Verwandtschaft (und Managertätigkeit) mit Jakub Blaszczykowski in die Medien. Heute ist Brzeczek Teamchef von Polen. © GEPA 15/55 Radoslaw Gilewicz: Seinen Torjubel für den FC Tirol, wie auf dem Bild zu sehen, ist legendär. Doch was macht "Rado-Goal" Gilewicz heute? Der 48-Jährige ist Teamkoordinator der polnischen Nationalmannschaft. © GEPA 16/55 Horst Heldt: Der Mittelfeldmann wechselte 2001 von Frankfurt zu Sturm. 42 Einsätze sammelte Heldt bei den Grazern, ehe er im Winter 2003 zu Stuttgart wechselte. Anschließend war er einige Jahre Manager von Schalke 04 und Hannover 96 - heute in Köln. © GEPA 17/55 Carsten Jancker: Jancker gastierte als Kicker zwei Mal in Österreich. In der Frühzeit seiner Karriere war es Rapid, im Spätherbst seines Schaffens kickte er in Mattersburg. 18/55 Der ehemalige Bayern-Stürmer blieb Österreich erhalten. Nach seiner Tätigkeit als Rapid-Nachwuchstrainer wechselte Jancker als Chefcoach zum SV Horn. Nun Trainer im Marchfeld. © GEPA 19/55 Heiko Laeßig: Laeßig war höchstens sein Name - auf dem Platz war der Magdeburger ein beinharter Verteidiger, vor allem für Austria Salzburg. Danach übersiedelte er mit ins Red-Bull-Imperium, wo er auch heute noch als Scout tätig ist. © GEPA 20/55 Markus Schupp: Der Deutsche lief von 1998 bis 2001 für Sturm Graz auf, danach beendete der Mittelfeldspieler seine Karriere. Schupp versuchte sich zunächst als Trainer, ehe er bei Aalen zu seiner Berufung fand: Sportdirektor. Aktuell ohne Klub. © GEPA 21/55 Olaf Marschall: Der deutsche Stürmer mit den Locken eines Herbert Prohaskas spielte einst für die Admira, ehe er seine Glanzzeit bei Kaiserslautern antrat. Zuletzt werkte er als Scout bei Kaiserslautern, wo er sich im Sommer verabschiedete. © GEPA 22/55 Jan-Pieter Martens: Der Belgier dürfte Fußballfans vor allem aus seiner Zeit bei Sturm Graz ein Begriff sein. Seine Karriere beendete er bei Untersiebenbrunn. Kurios wurde es rund um den Gerichtsprozess von Hannes Kartnig. © GEPA 23/55 Martens war als Zeuge geladen, war allerdings nicht anwesend weil er mit seiner Gitarre durch Brasilien tourte. War bis März 2019 Teammanager bei Schalke 04, jetzt ohne Klub. © GEPA 24/55 Hansi Müller: Er spielte schon für Stuttgart und Inter Mailand, ehe es den deutschen Nationalspieler zu Swarovski Tirol zog (1985-1990). Der 57-Jährige war bis im Jahr 2015 Aufsichtratmitglied beim VfB Stuttgart. © getty 25/55 Der große Mario Kempes, Stürmer-Star Argentiniens, kickte zwischen den 80ern und 90ern bei der Vienna, VSE St. Pölten und dem Kremser SC. 26/55 Im vergangenen Jahr erkrankte Kempes schwer - ihm mussten drei Bypässe gelegt werden. Seine Arterien waren zu 80 Prozent verstopft. Nun geht es ihm besser. Kempes besuchte im Sommer die Vienna zum 125. Geburtstag. © GEPA 27/55 Igor Pamic: Der Bulle aus Pula kam um rund 750.000 Euro zum GAK und konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Die Torquote (24 Tore in 67 Spielen) kann sich dennoch sehen lassen. Seine Physis sorgte beim Gegner stets für Probleme. © GEPA 28/55 Vladimir Janocko: Der Spielmacher lief für Austria Wien, Red Bull Salzburg und Admira auf. In seiner Blütezeit bei der Austria wurde er zweimal Meister, dreimal Cupsieger und zweimal zum Fußballer des Jahres. Auch mit Salzburg wurde er zweimal Meister. © GEPA 29/55 Franck Silvestre: Der Abwehrbulle wechselte 2006 vom SC Bastia zu Sturm Graz und sollte als Routinier die Abwehr stabilisieren. Trotz seines hohen Alters von 36 Jahren avancierte sich Silvestre zum Dauerbrenner der Grazer Innenverteidigung. © GEPA 30/55 Francisco Rojas: Für die chilenische Nationalmannschaft glänzte Francisco Rojas so sehr, dass Hannes Kartnig gar nicht anders konnte, als ihn zum SK Sturm zu holen. Fast drei Millionen Euro blätterte er für den Flügelspieler auf den Tisch. © GEPA 31/55 Und es sollte sich zumindest ein wenig lohnen. Denn Rojas blieb vier Jahre lang beim SK Sturm und versprühte dabei Flair ohne Ende. Ein Spieler, der in Österreich in Erinnerung bleiben wird. © GEPA 32/55 Gaston Taument: Mit 30 Jahren übersiedelte Gaston Taument nach klangvollen Vereinen wie Benfica oder Feyenoord zu Rapid. In 61 Spielen traf er als Stürmer nur 4 Mal, beendete nach 2 Jahren seine Karriere und arbeitet heute als Feyenoord-Jugendtrainer. © GEPA 33/55 Rashid Rachimov: 1995 kam er nach Österreich, um das Austria-Dress überzustreifen. 2002 ließ er seine Karriere in Ried ausklingen. Seine Trainerlaufbahn führte ihn zu Lok Moskau in der Premier Liga. Bis Sommer Coach von Akhmat Grozny, jetzt vereinslos. © GEPA 34/55 Sigurd Rushfeldt: "Ich hatte bei der Austria die beste Zeit in meiner gesamten Karriere", sagte Rushfeldt einst im Interview mit SPOX. 2006 bejubelte er mit den Veilchen das Double. Mit 39 Jahren beendete er seine Karriere bei Trömsö... © GEPA 35/55 ...wo er danach als Co-Trainer anheuerte. Mittlerweile aber ohne Verein. © GEPA 36/55 Dejan Savicevic: Auch wenn seine Zeit bei Rapid nicht immer glanzvoll war, der Transfer (2001) war es. Savicevic, übrigens heute zahlendes Rapid-Mitglied, ist wiedergewählter Präsident des montenegrinischen Fußballverbandes. © GEPA 37/55 Stanislaw Tschertschessow: Der Goalie, dessen Schnauzer genauso zur Ausrüstung gehört wie die Handschuhe, hütete zwischen 1996 und 2002 das Tor des FC Tirol. Seine Trainerkarriere erfährt gerade ein Hoch... © GEPA 38/55 ..., nachdem er über Grozny und Prem bis zu Dinamo Moskau kam, unterschrieb er 2015 einen Vertrag bei Legia Warschau. Dort war der Erfolg groß - und nun ist Tschertschessow Teamchef der russischen Nationalmannschaft. © GEPA 39/55 Andres Fleurquin: Eineinhalb Jahre kickte der uruguayanische Nationalspieler in der Bundesliga - genug, um mächtig Eindruck zu hinterlassen. Umgerechnet 2,7 Millionen Euro bezahlte Kartnig 2000 für... © GEPA 40/55 ...die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers, im Sommer 2001 rauschte er in die Türkei. Sensationell: Fleurquin spielte bis November 2015 professionell Fußball, beendete seine Karriere mit 40. Heute ist Fleurquin Vize-Präsident von Defensor Sporting. © GEPA 41/55 Rene Wagner: Rapids ehemaliger tschechischer Goalgetter erzielte satte 82 Bundesliga-Tore. Bis Mai 2017 betreute er Wiener Neustadt in 47 Pflichtspielen als Cheftrainer. Heute ist Wagner ohne Verein. © GEPA 42/55 Alexander Zickler: Wechselt in den Anfangsjahren des Red-Bull-Imperiums nach Salzburg und wurde zweimal en suite Torschützenkönig. Fing nachher in Salzburg als Nachwuchstrainer an und übersiedelte nun mit Rose nach Gladbach, wo er jetzt Co-Trainer ist. © GEPA 43/55 Antonin Panenka: Der Erfinder des "Panenka-Hebers" hatte natürlich mehr zu bieten, als das weltberühmte Elferschupferl. Panenka stürmte in Österreich unter anderem für Rapid, VSE St. Pölten und Slovan Wien. Jetzt genießt der 71-Jährige das Leben. © GEPA 44/55 Oliver Bierhoff: Austria Salzburg war seine erste große Auslandsstation, bevor seine Zeit in Italien anbrach. Mit seinen 23 Treffern stellte er damals einen vereinsinternen Torrekord auf, der erst beim... © GEPA 45/55 ..."Nachfolger-Klub" Red Bull Salzburg durch Marc Janko gebrochen wurde (08/09). Jetzt werkt Bierhoff höchst erfolgreich als Team-Manager der deutschen Nationalmannschaft. Der beste Beweis: der Weltmeistertitel 2014. © getty 46/55 Hernan Medford: Wechselte 1990 zu Rapid. Eine Saison lang hielt es ihn in Hütteldorf, ehe die Reise weiter nach Spanien ging. In 16 Spielen gelangen ihm 7 Tore für Rapid. 2014 war er Teamchef von Honduras, mittlerweile coacht er den Verein CS Cartaginés. © GEPA 47/55 Richard Sukuta-Pasu: Mit der Schnelligkeit und Robustheit des ehemaligen Sturm-Kickers konnte die Bundesliga nur schwer umgehen, doch die Chancenauswertung war ziemlich dürftig. Kickt heute bei Seoul E-Land in Südkoreas zweiter Liga. © GEPA 48/55 Dare Vrsic: Der Spielmacher kam 2012 für eine halbe Million Euro mit großen Vorschusslorbeeren von NK Olimpija zur Wiener Austria. Ließ seine Klasse nur aufblitzen. Kickt jetzt mit 35 Jahren noch bei FC Koper. © GEPA 49/55 Joaquin Boghossian: Ein epochaler Flop der besonderen Sorte. Kam 2010 für rund 3 Millionen von Nacional (Uruguay) zu RB Salzburg. Der Stürmer (32) absolvierte 27 Spiele (2 Tore) und kickt nun bei Club Atlético Cerro. © GEPA 50/55 Fabian Lamotte: Der Deutsche beackerte zwischen 2007 und 2010 die rechte Sturm-Abwehrseite & jubelte sogar über einen Cup-Titel. War dann länger vereinslos, die Profi-Karriere war vorbei. Ist jetzt Spielertrainer bei Dachau in der Bayernliga Süd. © GEPA 51/55 Nacer Barazite: Die Reise von Ex-Austrianer Barazite geht weiter: Der Niederländer unterschrieb im Sommer bei Buriram (Thailand). Barazite wechselte im Jänner 2011 von Arsenal zur Austria und erzielte für den Klub aus Favoriten 24 Tore und 14 Vorlagen. © GEPA 52/55 Xiang Sun: Der 69-fache chinesische Nationalspieler Xiang Sun wurde 2009 mit den Veilchen Cup-Sieger und verabschiedete sich nachher von der Austria. Kickt in der 2. Mannschaft von Shanghai SIPG. © GEPA 53/55 Gordon Schildenfeld: Absoluter Top-Legionär und Leistungsträger bei Sturm. Holte Meisterschaft und Cup, ging dann zu Frankfurt. Dinamo Moskau, Panathinaikos Athen und Dinamo Zagreb folgten. Kickt heute bei Anorthosis Famagusta auf Zypern. Auch schön. © GEPA 54/55 Schumacher: Der brasilianische Stürmer kickte für Austria Kärnten (6 Tore) und Austria Wien (7 Tore) und war nur ein Versprechen mit leiwandem Namen. Stürmt zur Zeit für Operário-PR in Brasilien. © GEPA 55/55 Nikica Jelavic: Seltengeniale Tormaschine und Publikumsliebling beim SK Rapid, ging 2010 für viel Geld zu Glasgow Rangers (5 Millionen Euro) und spielte dann für Everton, Hull, West Ham. Lässt es sich heute bei GZ Hengfeng in China gut gehen.

Kraetschmer: "Ich sehe die Ziellinie, wir sind aber nicht drüber"

Anders als in Österreich rollt das runde Leder ab dem 16. Mai im Nachbarland Deutschland wieder. Rapids Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek blickt auch deshalb positiv in die Zukunft: "Die Entscheidung in Deutschland hat uns Rückenwind gegeben, das nun in Österreich von allen gemeinsam erarbeitete Konzept ist ein sehr solides, sehr breite, sehr vernünftiges, das maximale gesundheitliche Schutzmaßnahmen berücksichtigt."

Auch Markus Kraetschmer, Vorstandsvorsitzender von Stadtrivale Austria Wien, schlägt in dieselbe Kerbe: "Wir haben schnell reagiert und alle Hebel in Bewegung gesetzt und sind sehr froh, dass es jetzt ein Szenario gibt, mit dem wir gemeinsam mit kompetenten Sportvertretern, Medizinern und den Ministerien die noch offenen Themen abklären können, um einen normalen Trainings- und Spielbetrieb möglich zu machen."

Für Kraetschmer ist jedoch klar: "Solange keine neue Verordnung da ist, sind wir in der Schwebe. Ich sehe die Ziellinie, wir sind aber noch nicht drüber. Die Politik hat den Ball aufgenommen, und wir werden seriöse, vernünftige Entscheidungen erarbeiten."