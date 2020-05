Offiziell! Termin für ÖFB-Cup-Finale zwischen Red Bull Sazburg und Austria Lustenau steht

Das ÖFB Cup Finale 2019/20 zwischen Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg und SC Austria Lustenau findet am Freitag, 29. Mai 2020 um 20.45 Uhr im Klagenfurter Wörthersee Stadion statt. Die Bundesliga setzt die Saison am 2. Juni fort. Das vermeldete der ÖFB am späten Mittwochnachmittag.

Das ursprünglich für den 1. Mai angesetzte ÖFB Cup Finale bildet damit den Auftakt für den Re-Start des Fußballs in Österreich. ORF 1 überträgt die Partie live.

Aufgrund der behördlichen Vorgaben wird das Spiel ohne Live-Publikum im Stadion über die Bühne gehen.

Weitere Informationen folgen in Kürze.