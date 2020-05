ÖFB-Cup: Red Bull Salzburg - Austria Lustenau 5:0 - Bullen holen ersten Titel unter Jesse Marsch

Red Bull Salzburg hat am Freitagabend den ersten Titel in der Ära von Trainer Jesse Marsch gewonnen. Im Finale des ÖFB-Cups setzten sich die Bullen gegen Zweitligist Austria Lustenau souverän mit 5:0 (2:0) durch.

Nach 19 Minuten sorgte Dominik Szoboszlai per Freistoß aus dem linken Halbraum für das 1:0. Lustenau-Keeper Florian Eres, der sein erstes Pflichtspiel überhaupt absolvierte, sah dabei nicht gut aus, ihm wurde aber auch die Sicht verstellt.

Nur zwei Minuten später verdoppelten die Bullen durch ein Eigentor von Dominik Stumberger die Führung. In der zweiten Halbzeit sorgten Noah Okafor mit seinem ersten Pflichtspieltor für Salzburg und Majeed Ashimeru für die weiteren Treffer. Auf kuriose Art und Weise sorgte der eingewechselte Sekou Koita per Hand für das 5:0. Er war von einem Lustenauer Verteidiger auf kurze Distanz am Arm getroffen. Die Salzburger egalisierten damit ihren bisher höchsten Endspiel-Erfolg (2016/Admira).

Für Salzburg war es der siebte Cuperfolg in den vergangenen neun Jahren. Mit ihrem insgesamt siebenten Titel zogen sie in der ewigen Siegerliste mit dem FC Tirol gleich. Davor liegen nur noch die Wiener Austria (27) und Rapid (14). Vorarlberg muss weiterhin auf den ersten Titel im ÖFB-Cup warten - Lustenau blieb im zweiten Cup-Finale der Vereinsgeschichte ohne Erfolg. Salzburg holte sich außerdem die Fair Play Wertung im ÖFB-Cup.

Die Partie war der Auftakt im österreichischen Fußball nach der mehr als zweimonatigen Corona-Pause und musste aufgrund der Pandemie ohne Zuschauer stattfinden.

ÖFB-Cup: Salzburg schlägt Austria Lustenau - Die Noten zum Spiel © GEPA 1/26 Aus der Traum von der Europa League für die wackeren Lustenauer. Gegen starke Salzburger gab es für Mählichs Mannen nichts zu holen. Sind die Bullen hingegen schon in Meisterform? Die Noten zum Finale. © GEPA 2/26 Florian Eres (Note=Teilgenommen): Es war sein allererstes Pflichtspiel für die Austria überhaupt. Konnte den Freistoß von Szoboszlai nicht entschärfen, leitete das 0:2 mit einem Fehler ein. Wir werten das Cupfinale wie eine unverbindliche Übung. © GEPA 3/26 Michael Lageder (Note=3): Bekam es auf der rechten Abwehrseite mit Szoboszlai und mit den flexiblen Daka und Hwang zu tun. Kam durch das Pressing der Salzburger unter Druck, machte aber zumindest keinen Fehler vor einem Gegentor. © GEPA 4/26 Sebastian Feyrer (Note=4+): Drosch den Ball häufig weit nach vorne, anstatt einen kontrollierten Aufbau einzuleiten. Daher eine schwache Passquote. Musste sich defensiv Hwang oft ganz aus der Nähe ansehen, viele Chancen bekam der Südkoreaner nicht. © GEPA 5/26 Dominik Stumberger (Note=4): Sorgte für das 0:2, als Torhüter Eres ihm die Kugel ans Schienbein schlug. Von dort rollte der Ball ins eigene Tor, auch wenn der heransprintende Daka unbedingt das Tor zugeschrieben bekommen wollte. © GEPA 6/26 Christian Schilling (Note=4-): Wollte sich am eigenen Strafraum gegen zwei Gegenspieler behaupten, verlor aber den Ball und verursachte damit das 0:3 von Okafor. © GEPA 7/26 Pius Grabher (Note 3-): Kam zuerst gut klar mit dem Tempo der Salzburger und versuchte früh Druck im Mittelfeld auszuüben. Konnte aber die Salzburger Dominanz im Mittelfeld auch nicht brechen. 8/26 Daniel Tiefenbach (Note 3-): Lief unheimlich viel und arbeitete aktiv gegen den Ball, war stets in den Zweikämpfen präsent und verpasste Junuzovic eine Platzwunde. Musste in der 54. für Wallace weichen. © GEPA 9/26 Christoph Freitag (Note=3): Agierte vor der Viererkette als Sechser. Sah in der 51. Minute die Gelbe Karte für ein Foul an Ashimeru, ein Sinnbild für das hohe Tempo der Bullen. © GEPA 10/26 Thomas Mayer (Note 4): Präsentierte sich anfangs gleich giftig und ging aggressiv in die Zweikämpfe. Musste wie seine Kollegen einige Kilometer abspulen um die Salzburger Verlagerungen zu unterbinden. Fehlte in der Offensive die Durchschlagskraft. © GEPA 11/26 Alexander Ranacher (Note 4): Vereitelte auf der Linie Junuzovics frechen Freistoßroller in der 15. Minute. Bei Angriffsaktionen leider zu vorhersehbar und daher für Salzburgs Abwehr leichtes Spiel. © GEPA 12/26 Ronivaldo (Note=3+): Es sollte womöglich eines seiner Karrierehöhepunkte werden, doch der Torjäger wurde penibel von den Salzburgern gedeckt. Hätte mit seinem satten Lattentreffer in der 62. Minute die Lustenauer beinahe wieder zurückgebracht. © GEPA 13/26 Zu kurz eingesetzt: Daniel Steinwender, Lukas Katnik, Wallace © GEPA 14/26 Cican Stankovic (Note 3): Der Keeper erlebte dank seiner Abwehrkette ein äußerst ruhiges Cupfinale und musste auch aufgrund der harmlosen Lustenauer Offensive nur selten eingreifen. 15/26 Albert Vallci (Note 3): Konnte bzw. musste seine Fähigkeiten aufgrund des Spielverlaufes nur selten zeigen. In seinen offensiven Aktionen etwas unglücklich, dennoch mit guter Laufarbeit. © GEPA 16/26 Andre Ramalho (Note 2): Der Brasilianer war defensiv ohne Makel. Seine weiten Bälle fanden anfangs keinen Abnehmer, doch fand dann immer besser das Tempo seiner Vordermänner. Auch im Sechzehner gefährlich. © GEPA 17/26 Maximilian Wöber (Note 2): War von Anfang an sehr präsent und leitete mit gewagten Pässen immer wieder Offensivaktionen ein. Ging aber nicht immer auf. © GEPA 18/26 Andreas Ulmer (Note 2-): Der Oldie auf der linken Außenbahn schaltete sich wie gewohnt stark ins Spiel nach vorne ein und kombinierte sich vor allem mit Junuzovic mehrmals durch den Flügel und durfte seinen 16. Titel mit Salzburg einheimsen. © GEPA 19/26 Majeed Ashimeru (Note 2+): Der Anker vor der Innenverteidigung traf auf seinem alten Leihklub und zeigte eine solide Partie. Wirkte anfangs im Spiel nach vorne noch etwas überhastet, kam dann aber immer besser in Fahrt und dirigierte das Mittelfeld. © GEPA 20/26 Zlatko Junuzovic (Note 3): Agierte als linker Achter, von wo aus er gemeinsam mit Ulmer in der ersten Hälfte für etwas Dampf sorgte. Riss mit seinem Läufen im Aufbauspiel clever Löcher für seine Mitspieler. In der 68. Minute war Schluss für ihn. © GEPA 21/26 Dominik Szoboszlai (Note 1): Der umworbene Spielmacher sorgte in der 19. Minute für den Auftakttreffer mit einem schönen Freistoß und setzte auch beim zweiten Tor Keeper Eres folgenreich unter Druck. 22/26 Patson Daka (Note 3): Bildete mit Hwang wieder das offensivere Sturm-Duo. Wirbelte mit stets um Lustenaus Reihen und machte viele Läufe in die Spitze. Ein Tor blieb ihm jedoch verwehrt. © GEPA 23/26 Noah Okafor (Note 2): Der Neuzugang arbeitete viel nach vorne und baut sich immer besser ins Offensivspiel der Bullen ein. Krönte seine Leistung mit dem Treffer zum 3:0 - sein erstes Tor für die Bullen. © GEPA 24/26 Hee-chan Hwang (Note 2+): War von Anfang an Aktivposten und sorgte für die ersten gefährlichen Aktionen. Presste nach Eres' Fehlpass unheimlich schnell und leitete damit Stumbergers Fauxpas zum 2:0 ein. © GEPA 25/26 Sekou Koita (Note 2): Durfte die letzte Viertelstunde gemeinsam mit Karim Adeyemi noch Einsatzminuten schnuppern. Wurde zum großen Schlitzohr, als er das 5:0 per Hand erzielte. © GEPA 26/26 Zu kurz eingesetzt: Antoine Bernede, Karim Adeyemi, Jerome Onguene, Patrick Farkas

Red Bull Salzburg - Austria Lustenau 5:0 (2:0)

Tore:

1:0 Szoboszlai (19./Freistoß), 2:0 D. Stumberger (21./Eigentor), 3:0 Okafor (53.), 4:0 Ashimeru (65.), 5:0 Koita (79.)

ÖFB-Cup: Salzburg schlägt Lustenau - Stimmen zum Spiel (via ORF)

Zlatko Junuzovic (Mittelfeldspieler Red Bull Salzburg):

"Es war nicht ganz ideal für ein Finale von den Rahmenbedingungen her. Wir waren extrem fokussiert und geil auf das Spiel. Wir haben gezeigt, dass wir bereit sind, auch in solchen Situationen Gas zu geben. Das Miteinander war überragend. Wir wussten, nicht, wo wir nach so einer langen Pause stehen. Im Gruppentraining holten wir uns die Fitness, in den letzten zwei Wochen holten wir uns das Tempo und Passspiel. Das erste Tor war der berühmte Dosenöffner."

Dominik Szoboszlai (Mittelfeldspieler Red Bull Salzburg):

"Schade, dass wir nicht so feiern dürfen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Meisterschaft. Es ist ein neues Gefühl ohne Fans. Wir freuen uns, dass wir wieder spielen dürfen."

Jesse Marsch (Trainer Red Bull Salzburg):

"Es ist ein gutes Gefühl für uns. Die Jungs haben so viel investiert in der Coronapause. Ich bin stolz auf die Gruppe. Es ist ein verdienter Titel, wir haben im gesamten Turnier gut gespielt. Wir müssen das heute Abend genießen. Kompliment an Austria Lustenau, sie haben in den ersten 20 Minuten intensiv gespielt. Unser Ziel waren 90 Minuten auf hohem Niveau. Das Tor von Szobo war wichtig, ab dann hatten wir alles im Griff."

Ronivaldo (Kapitän Austria Lustenau):

"Wir wissen, dass heute ein sehr kompliziertes Spiel für uns war. Es passiert, Red Bull war der große Favorit. Leider ist mein Schuss nicht reingegangen. Kopf hoch, wir machen weiter so."

Dominik Stumberger (Verteidiger Austria Lustenau):

"Sie pressen und laufen an, es war schwierig, herauszuspielen. Trotzdem können wir stolz sein. Beim zweiten Tor wollte ich den Ball rausspielen. Wir haben versucht, zu kämpfen. Unser Torhüter muss sich keinen Vorwurf machen."

Roman Mählich (Trainer Austria Lustenau):

"Wir haben ganz gut ins Spiel gefunden. Dann kamen zwei vermeidbare Tore. Dann wurde es schwer. Wir wollten früh attackieren, die Qualität der Salzburger ist groß. Da waren wir auf verlorenem Posten. Durch das Gegenpressing der Salzburger ist der Ball schnell weg. Sie haben die besten Spieler in Österreich, das hat man auch gesehen. Es war trotzdem ein Riesenerfolg, ins Finale zu kommen. Das geht auch in dieser Höhe in Ordnung."

© GEPA

ÖFB-Cup: Die letzten fünf Finals

Salzburg gewann zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren den ÖFB-Cup.