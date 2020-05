ÖFB-Cup-Finale: Red Bull Salzburg veranstaltet Public Viewing im Autokino

Red Bull Salzburg veranstaltet für das ÖFB-Cup-Finale am Freitagabend gegen Austria Lustenau ein Public Viewing im Autokino.

Im Wörthersee Stadion von Klagenfurt sind freilich keine Zuschauer erlaubt. Nun bieten die Bullen ihren Fans eine Alternative.

"Das Titel-Duell um den österreichischen Cup steigt auch im Autokino! Insgesamt 200 Stellplätze stehen dafür in der Open-Air-Fläche am Messegelände Salzburg zur Verfügung, die Übertragung erfolgt auf einer über 100 Quadratmeter großen, hochwertigen LED-Wand", heißt es in einer Aussendung der Bullen.

"Besondere Situationen erfordern besondere Lösungen. Deshalb haben wir diese Idee entwickelt und bieten unseren Fans nun die wohl einzigartige Möglichkeit, sich das Cup-Finale im Autokino anzusehen. Und natürlich erhoffe ich mir einen Sieg unserer Mannschaft, damit in vielen Jahren noch von diesem Cup-Triumph der Roten Bullen gesprochen wird, den man einst im Autokino miterlebt hat", wird Geschäftsführer Stephan Reiter zitiert.

Bis Mittwoch, 18:00 Uhr haben Dauerkarten-Besitzer die exklusive Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Danach kommt es zum freien Verkauf.

