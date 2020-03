SKN St. Pölten entlässt Trainer Alexander Schmidt - Robert Ibertsberger wird Nachfolger

Nachdem der SKN St. Pölten zuletzt auf den Abstiegsrang abrutschte und seit Ende November kein Spiel gewann, trennten sich die Niederösterreicher nun von Trainer Alexander Schmidt. Sein Nachfolger Robert Ibertsberger steht unmittelbar bereit.

Schmidt wurde mit sofortiger Wirkung beurlaubt, das magere 0:0 gegen die Wiener Austria am Wochenende konnte die Verantwortlichen nicht nachhaltig begeistern.

Mit Robert Ibertsberger übernimmt der Vorgänger vom jetzigen FAK-Coach Christian Ilzer. Das erste Training am Montag leitete der 43-Jährige bereits. Ibertsberger hat als Interimstrainer des WAC (2018) und der Wiener Austria (2019) bereits Erfahrung im heimischen Oberhaus gesammelt.

SKN-General-Manager Andreas Blumauer über die Entlassung: "Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, um hoffentlich das Potential zu wecken, das wir in der Mannschaft sehen. Wir wollen unbedingt in der Liga bleiben und es wird ein hartes Stück Arbeit. In Anbetracht der prekären Situation mussten wir deshalb jetzt reagieren. Wir sehen aber auch die Mannschaft in der Pflicht, sich der Situation bewusst zu werden und alles für den Verein zu geben, um vom letzten Tabellenplatz wegzukommen."

"Die Entscheidung ist schnell gefallen. Wir haben uns im Sport-Beirat abgestimmt und letztendlich dazu entschlossen, sehr rasch mit Robert Ibertsberger einen charakterstarken Trainer zu engagieren, der schon als Spieler viel nationale und internationale Erfahrungen sammeln konnte, die österreichische Liga sehr gut kennt, und bei der Austria und dem WAC einen guten Job gemacht hat", bestätigte Sport-Vorstand Thomas Nentwich.

Der entlassene Schmidt habe "einen tadellosen Charakter", weshalb sich Nentwich für dessen Arbeit beim Verein bedankte. Der Deutsche kam im Sommer 2019 ins Amt und verzeichnete in Pflichtspielen einen Punkteschnitt von 1,0.

Bundesliga: Tabelle in der Qualifikationsgruppe

SKN St. Pölten liegt nach der Liga- und Punkteteilung am Tabellenende.

Platz Verein Sp S U N Tore Diff Punkte 1. Austria Wien 22 5 10 7 33:36 -3 12 2. SCR Altach 22 7 3 12 34:44 -10 12 ** 3. FC Admira 22 4 7 11 22:43 -21 9 4. WSG Tirol 22 5 4 13 26:50 -24 9 5. SV Mattersburg 22 5 3 14 26:52 -26 9 ** 6. SKN St. Pölten 22 3 8 11 21:54 -33 8

** = Zurückreihung bei Punktegleichheit (wegen Abrundung nach Grunddurchgang)