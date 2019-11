LASK - FK Austria Wien: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am Sonntag (17.00 Uhr) gastiert eine schwer angeschlagene Wiener Austria in Pasching bei Vizemeister LASK. SPOX zeigt euch, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Die Ausgangslage spiegelt sich in der Statistik wider. Der LASK ist gegen die Wiener in der Bundesliga in acht Spielen ungeschlagen. Das erste Saisonduell gewannen die Oberösterreicher auswärts mit 3:0.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Für die Athletiker ist die Partie die Generalprobe vor dem wichtigen Europa-League-Heimspiel gegen den PSV Eindhoven am kommenden Donnerstag.

Sechs Punkte fehlen den Violetten im Moment auf den Sechsten Hartberg und damit der oberen Tabellenhälfte. "Auf uns wartet eines der schwierigsten Saisonspiele", so Austria-Trainer Christian Ilzer. "Klar ist aber auch, dass wir nicht als Touristen zum Auswärtsspiel gegen den LASK fahren."

LASK vs. Austria Wien: Livestream und TV-Übertragung

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte der österreichischen Bundesliga. Die Sendung beginnt eine halbe Stunde vor Ankick um 16:30 Uhr und ist auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Via Sky-Go stellt euch der Sender auch einen kostenpflichtigen Livestream zur Verfügung.



© GEPA

LASK gegen Austria im Liveticker

Alternativ kann man die Partie auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 17 Uhr verfolgen.



LASK - FK Austria Wien: Mögliche Aufstellungen

LASK: Schlager - Trauner, Filipovic, Wiesinger - Renner, Holland, Michorl, Ranftl - Frieser, Goiginger, Raguz;

Austria Wien: Lucic - Martschinko, Madl, Borkovic, Serbest, Klein - Jeggo, Grünwald, Fitz - Monschein, Turgeman;

13. Bundesliga-Runde im Überblick