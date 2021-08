Nach Real-Madrid-Debüt: Spanische Medien schwärmen von David Alaba

Der spanische Rekordmeister Real Madrid ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Die Madrilenen siegten beim Debüt des langjährigen Bayern-München-Profis David Alaba bei Deportivo Alaves mit 4:1 (0:0). Der österreichische Nationalspieler bereitete den vierten Treffer der Königlichen durch Vinicius Junior (90.+2) vor.

Torjäger Karim Benzema mit einem Doppelpack (48./ 62.) und Nacho (56.) erzielten die weiteren Treffer für Real, bei denen der Anfang Juli aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Toni Kroos aufgrund einer Schambeinentzündung nicht im Aufgebot stand.

Trainer Carlo Ancelotti, der nach sechs Jahren auf die Madrider Trainerbank zurückgekehrt war, konnte mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft nicht zufrieden sein. Alaves war das bessere Team, Pere Pons verpasste die Führung für den Außenseiter (37.).

Nach dem Seitenwechsel agierten die Königlichen viel dominanter, der Treffer von Urgestein Nacho, der bereits seit 20 Jahren für Real spielt, war dann schon die Vorentscheidung. Joselu erzielte per Foulelfmeter (65.) den Ehrentreffer für die Gastgeber.

Marca: Alaba wie für Real Madrid geschaffen

Nach Schlusspfiff bekam Alaba viel Lob von der spanischen Sportpresse. Die Marca ortete einen Spieler, der "wie für die Weißen geschaffen scheint". "Er hat zwei Spiele bestritten, nur ein Pflichtspiel, und es scheint, dass er schon sein ganzes Leben für Madrid spielen würde. Indem er sofort Leistung bringt, erinnert er an Toni Kroos, was nicht gerade ein schlechtes Beispiel ist. Weder das Wappen noch die Nummer 4 haben ihn belastet."

In eine ähnliche Kerbe schlug AS und lobte Alabas Vielseitigkeit: "Spieler, die so viele Fenster bedienen, sind der Traum eines jeden Trainers." Alaba agierte am Samstag links in der Viererkette, Nacho Fernandez und Miliato bildeten das Abwehrzentrum.