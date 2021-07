Yusuf Demir feiert Debüt für den FC Barcelona

ÖFB-Legionär Yusuf Demir hat am Mittwoch im Testspiel gegen den spanischen Drittligisten Gimnastic de Tarragona sein Debüt für den FC Barcelona gefeiert.

Erst vor zwei Wochen wechselte Yusuf Demir leihweise vom SK Rapid zu Barca B, nun feierte der 18-Jährige sein Debüt für die Kampfmannschaft.

Gegen den Drittligisten Gimnastic de Tarragona stand Demir, der mit der Rückennummer sieben auflief, in der ersten Halbzeit in der Startelf - gemeinsam mit Stars wie Gerard Pique und Miralem Pjanic.

Zur Pause tauschte Trainer Ronald Koeman die gesamte Mannschaft. Barca siegte mit 4:0, Demir blieb ohne Torbeteiligung.

Tage zuror kursierten Berichte in spanischen Medien, Koeman hätte sich in Neuzugang Demir "verliebt" und würde in dem Österreicher einen Pedri 2.0. sehen. Pedri, ebenfalls 18 Jahre alt, zählt zu den größten Juwelen der Katalanen und zeigte bei der Europameisterschaft für Spanien herausragende Leistungen.

Demir soll bei den Trainingseinheiten mit den Profis des FC Barcelona Koeman sehr beeindruckt haben und eine der positiven Erscheinungen sein. Gut möglich, dass Demir auch im Testspiel gegen Red Bull Salzburg am 4. August zum Einsatz kommt.