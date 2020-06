Mallorca - FC Barcelona: La Liga in Österreich im TV & Livestream sehen

La Liga ist zurück! Am Samstag um 22:00 Uhr empfängt RCD Mallorca den FC Barcelona. SPOX erklärt, wo es die Partie im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Nun kehrt auch die Primera Division aus der Corona-Pause zurück. Für den FC Barcelona steht auswärts gegen RCD Mallorca gleich ein Pflichtsieg auf dem Programm - der Tabellenführer trifft auf den 18. der Tabelle.

In den letzten zehn Aufeinandertreffen konnte Mallorca nur selten Konkurrenzfähigkeit gegen die Katalanen beweisen - der letzte Sieg gegen Barca datiert vom 17. Mai 2009, Pep Guardiola schickte damals eine absolute B-Elf auf den Rasen.

RCD Mallorca - Barca: Die letzten 10 Duelle

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Sa. 07.12.2019 5:2 Sa. 06.04.2013 5:0 So. 11.11.2012 2:4 Sa. 24.03.2012 0:2 Sa. 29.10.2011 5:0 Sa. 26.02.2011 0:3 So. 03.10.2010 1:1 Sa. 27.03.2010 0:1 Sa. 07.11.2009 4:2 So. 17.05.2009 2:1

So kannst Du Barca gegen Mallorca heute live im Livestream sehen

Die einzige Möglichkeit das Spiel in Österreich und Deutschland live zu sehen wird beim Streamingdienst DAZN geboten. Um 22:00 Uhr wird die Partie angepfiffen.

Ein DAZN-Abo könnt Ihr schon ab wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich abschließen und neben europäischem und internationalem Spitzenfußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division, Ligue 1, MLS) auch eine breite Vielfalt an US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Tennis, Darts, Boxen, UFC, Hockey, Handball sowie Winter- und Motorsport verfolgen.

Grünes Licht für Messi-Einsatz bei Wiederbeginn in Spanien

Barcelonas Superstar Lionel Messi ist nach seiner leichten Muskelverletzung im rechten Oberschenkel am Montag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der 32-jährige Argentinier steht dem Tabellenführer damit im ersten Spiel nach der Corona-Zwangspause am Samstag gegen Mallorca wohl zur Verfügung.

"Wir haben es unter Kontrolle, er ist völlig in Ordnung und wird keine Probleme mit Mallorca haben", sagte Barcelona-Trainer Quique Setien am Montag.

Die spanische La Liga nimmt den Spielbetrieb nach dreimonatiger Corona-Pause am Donnerstag mit dem Stadtderby Betis gegen FC Sevilla wieder auf. Am Samstag tritt der FC Barcelona auf Mallorca an, Real Madrid spielt am Sonntag gegen Eibar. Barca führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Erzrivalen aus Madrid an.

