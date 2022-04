Arnautovic widmet Doppelpack Trainer Mihaijlovic: "Wie ein Vater"

Nach einer schwierigen Phase brachte Marko Arnautovic den FC Bologna mit einem Doppelpack zurück in die Spur. Die beiden Treffer widmet er seinem Coach Sinisa Mihaijlovic.

Nach fünf Runden ohne Sieg - und lediglich einem Sieg in den letzten elf Partien - brachte Marko Arnautovic den FC Bologna mit einem Doppelpack gegen Sampdoria am Montag zurück in die Spur.

Mit Rang zwölf in der Liga sieht die Lage für die Rossoblu wieder rosiger aus. Zwar ist der Europacup in weiter Ferne, aber auch mit dem Abstieg hat der FC Bologna nichts zu tun. Seine beiden Treffer widmete der österreichische Nationalstürmer seinem Trainer Sinisa Mihaijlovic, der wegen seiner Leukämie-Erkrankung nicht bei der Mannschaft sein kann.

"Wir haben dieses Spiel für Mihaijlovic gespielt, wir geben alles für ihn", sagt Arnautovic zu Gazzetta dello Sport. "Er ist wie ein Bruder und Vater für mich. Er spricht viel mit mir und gibt mir die Energie, solche Spiele abzuliefern.“