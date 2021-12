Bologna-Coach kritisiert Marko Arnautovic: "Aufs Wesentliche konzentrieren"

Nach der 0:2-Pleite gegen Juventus Turin musste ÖFB-Legionär Marko Arnautovic Kritik von Bologna-Cheftrainer Sinisa Mihajlovic einstecken.

Der FC Bolgogna musste gegen Juventus Turin die dritte Niederlage en suite einstecken. Dementsprechend durchwachsen stellt sich die Stimmung bei den Rossoblu dar.

Kritik bekommt nun auch Marko Arnautovic ab, der zuletzt vor einem Monat gegen Spezia über einen Treffer jubeln durfte.

Geht es nach Trainer Sinisa Mihajlovic, agiert der Österreicher zu lasch und unkonzentriert: "Er sollte seine ständigen Fersler abstellen, sich auf das Wesentliche konzentrieren, wieder mehr den Abschluss suchen. Von Marko erwarte ich mir immer mehr als von seinen Mitspielern."

In der Tabelle liegt der FC Bologna nur auf Platz zehn - am Mittwoch muss gegen Sassuolo ein Sieg her, um vor der Winterpause den Weihnachtsfrieden zu wahren.