Serie A: Wer zeigt / überträgt Inter Mailand - Juventus Turin heute live im TV, Livestream und Liveticker?

Im Spitzenspiel der Serie A stehen sich heute Abend Inter Mailand und Juventus Turin gegenüber. Wer die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker zeigt, verraten wie Euch hier.

Inter - Juventus: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie Inter gegen Juve findet am heutigen Sonntag, 17. Januar, statt und wird im Rahmen des 18. Spieltags der Serie A ausgetragen.

Los geht es um 20.45 Uhr. Spielstätte ist das legendäre Giuseppe Meazza in der italienischen Modemetropole. Als Schiedsrichter ist Daniele Doveri gefragt.

Serie A: Wer zeigt / überträgt Inter - Juventus heute live im TV und Livestream?

Das Aufeinandertreffen zwischen Inter Mailand und Juventus Turin ist in Österreich nicht im frei empfangbaren Fernsehen, sondern live und exklusiv in voller Länge auf DAZN zu sehen.

Die Vorberichterstattung startet um 20.30 Uhr, im Einsatz sind dann Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Marco Hagemann und Experte Christian Bernhard.

Inter Mailand gegen Juventus Turin heute im Liveticker

Ohne Bewegtbild bietet Euch SPOX eine Alternative, um bei der Begegnung Inter vs. Juve hautnah dabei zu sein. Dort stellen wir Euch einen umfangreichen Liveticker bereit, der Euch mit allem Wissenswerten aus Mailand versorgt. Dies gilt auch für alle weiteren Spiele aus der Serie A.

Serie A: Der 18. Spieltag in der Übersicht

Lazio hat sich zum Auftakt des Spieltags mit 3:0 im Stadtduell gegen die Roma durchgesetzt. Unter anderem traf Ciro Immobile. Tabellenführer Milan ist erst am Montag im Einsatz und tritt dann in Cagliari an.

Termin Heim Ergebnis Auswärts 15.01., 20.45 Uhr Lazio Rom 3:0 AS Rom 16.01., 15 Uhr Bologna 1:0 Hellas Verona FC 16.01., 18 Uhr FC Turin 0:0 ASD Spezia Calcio 2008 16.01., 20.45 Uhr Sampdoria Genua 2:1 Udinese Calcio 17.01., 12.30 Uhr SSC Neapel AC Florenz 17.01., 15 Uhr US Sassuolo Calcio Parma Calcio 17.01., 15 Uhr FC Crotone Benevento 17.01., 18 Uhr Atalanta Bergamo CFC Genua 17.01., 20.45 Uhr Inter Mailand Juventus Turin 18.01., 20.45 Uhr Cagliari Calcio AC Mailand

Serie A: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Inter blieb in den vergangenen beiden Ligaspielen gegen Sampdoria und die AS Rom sieglos. Juve hingegen feierte zuletzt drei Erfolge in Serie und arbeitete sich in der Tabelle nach vorne.