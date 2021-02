Premier League: FC Liverpool - Manchester City im TV und Livestream sehen: So geht's

In Liverpool steht eines der Spitzenspiele der Saison an - die Reds empfangen Tabellenführer Manchester City. Wir sagen Euch, wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Vorzeichen vor der heutigen Partie könnten unterschiedlicher nicht sein. City hat in diesem Jahr noch keinen Punkt abgegeben und nach neun Siegen in Serie die Tabellenführung wieder erobert. Der LFC ist dahingegen nicht in Form, nach nur zwei Siegen in den vergangenen acht Spielen ist der Vorjahresmeister aus den Top-3 gerutscht.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Liverpool - Manchester City: Datum, Anstoß, Austragungsort

Das heutige Spiel steigt im Anfield zu Liverpool.

Der Anstoß erfolgt am heutigen Sonntag (7. Februar) um 17.30 Uhr.

Premier League: FC Liverpool - Manchester City heute live im TV und Livestream

Im Free-TV ist das Spiel heute nicht zu sehen, Sky ist exklusiv für die Übertragung zuständig.

Ab 17 Uhr beginnt der Streaming-Dienst mit seiner Vorberichterstattung auf Sky Sport 1 HD, Florian Schmidt-Sommerfeld ist Kommentator der Partie.

Auch einen Livestream bietet Sky an, dabei stehen Euch die Optionen Sky Go (Bestandskunden) und Sky Ticket (Nicht-Kunden) zur Verfügung.

Liverpool - Manchester City heute im Liveticker

Die Partie zwischen den beiden Top-Teams könnt Ihr auch im Liveticker verfolgen - bei SPOX verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Hier geht's zum Liveticker FC Liverpool - Manchester City!

FC Liverpool - Manchester City: Die Voraussichtlichen Aufstellungen

Mit den Formationen könnten die beiden Mannschaften starten:

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Henderson, Robertson Thiago, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain - Jones - Firmino, Salah

Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Henderson, Robertson Thiago, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain - Jones - Firmino, Salah Manchester City: Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo - Gündogan, Rodri, Foden, Mahrez, Sterling - Agüero

Liverpool - ManCity: Guardiola kritisiert Klopp

Zwischen den beiden Coaches gab es vor Beginn schon Redebedarf. Der Grund: Klopp hatte fälschlicherweise behauptet, ManCity habe zwei Wochen Corona-bedingt frei gehabt. Allerdings hatte ManCity nur zwischen dem 26. Dezember und 3. Januar frei.

"Jürgen hat einen Fehler gemacht, er muss sich den Kalender noch einmal anschauen. Ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass Jürgen so eine Art Trainer ist, der solche Kommentare macht", sagte Guardiola.

"Wir hatten Corona, waren eine Woche raus und haben mit 14 Spielern an der Stamford Bridge gespielt. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht waren es ja auch drei oder vier Wochen. Wenn ich Jürgen sehe, werde ich ihn fragen. Von ihm hätte ich das nicht erwartet. Er weiß, dass das nicht stimmt. Keine Mannschaft hatte zwei Wochen spielfrei", fügte er an.

FC Liverpool - Manchester City: Die Fakten zum Spiel

Liverpool hat nur 1 der letzten 29 Ligaheimspiele gegen Manchester City verloren (S19 U9): im Mai 2003 mit 1-2.

Die jeweilige Auswärtsmannschaft hat nur 1 der letzten 24 Premier League-Spiele zwischen Liverpool und Man City gewonnen: im November 2015 siegte Liverpool mit 4-1 im Etihad.

Manchester City hat 4 der letzten 5 Auswärtsspiele beim jeweiligen Meister der Premier League gewonnen (N1): gegen Man Utd in den Saisons 2011/12 und 2013/14 & gegen Chelsea in den Saisons 2015/16 und 2017/18. Doch City hat in 14 Versuchen noch nie in Anfield gewonnen, wenn Liverpool englischer Meister war (U4 N10).

Liverpool hat die 2 letzten Premier League-Heimspiele verloren, nachdem sie zuvor 68 Spiele in Folge in Anfield ungeschlagen geblieben waren. Seit September 1963 haben sie in einem Ligawettbewerb nicht mehr 3 Heimspiele in Folge verloren.

Liverpool hat in den letzten 3 Premier League-Heimspielen kein Tor geschossen, damit sind sie seit 348 Minuten in Anfield ohne eigenen Treffer. Die Reds sind in ihrer Vereinsgeschichte in der Liga daheim noch nie 4-mal in Folge ohne eigenes Tor geblieben.

Manchester City hat seine letzten 13 Pflichtspiele gewonnen. Ein weiterer Sieg würde die Einstellung des Rekords für einen Klub aus dem englischen Oberhaus bedeuten: aufgestellt von Preston im Januar 1892 und wiederholt von Arsenal im November 1987.

Manchester City hat in den 21 Premier League-Spielen dieser Saison nur 13 Tore kassiert, in den letzten 6 Partien blieben sie sogar ohne Gegentor. Noch nie haben sie in diesem Wettbewerb in 7 Spielen in Folge kein Gegentor kassiert.

Man Citys Pep Guardiola hat in Anfield mehr Ligaspiele bestritten, ohne einen Sieg gelandet zu haben, als in jedem anderen Stadion in seiner Erstligakarriere (4 - U1 N3). Seine 3 Niederlagen sind die meisten, die er auswärts in einem Erstligastadion kassiert hat - neben der Stamford Bridge.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat seit Dezember 2013 keine 3 Ligaheimspiele in Folge verloren - damals war er Coach von Borussia Dortmund.

Raheem Sterling hat für Manchester City unter Pep Guardiola 99 Pflichtspieltore erzielt. Mit seinem nächsten Treffer wäre er der 3. Spieler, der unter dem Spanier auf eine dreistellige Zahl kommt - nach Lionel Messi (211) und Sergio Agüero (120).

© getty

Premier League: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen