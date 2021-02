Ex-Salzburger Duje Caleta-Car landete beinahe beim FC Liverpool

Am letzten Tag der Transferphase können Träume in Erfüllung gehen - aber auch platzen. Ex-Red-Bull-Salzburg-Abwehrspieler Duje Caleta-Car wäre am Montag beinahe beim FC Liverpool gelandet. Nun muss sich der Kroate mit einem Verbleib in Marseille begnügen.

Wie das renommierte französische Fußballblatt L'Equipe berichtet, scheiterte Caleta-Cars Transfer zum englischen Meister FC Liverpool am Deadline-Day nur knapp.

Im letzten Moment legte Olympique Marseille das Veto ein - der Traditionsklub sah sich nicht mehr in der Lage, adäquaten Ersatz für den Innenverteidiger zu finden.

Duje Caleta-Car befand sich bereits am Flughafen

Bitter: Der 24-Jährige befand sich bereits am Flughafen in Marseille, um in den Privatjet nach England zu steigen, bis die schlechten Nachrichten aus den Büroräumen Marseilles eintrudelten.

Caleta-Car hätte in der von Verletzungen geplagten Liverpool-Defensive für Entlastung sorgen sollen. Stattdessen verpflichteten die Reds Ozan Kabak (20) von Schalke 04.

Der Abwehrspieler wechselte nach 130 Spielen für Red Bull Salzburg im Sommer 2018 für 19 Millionen Euro zu Olympique Marseille. Unter Coach Andre Villas-Boas ist Caleta-Car im Defensivzentrum gesetzt.

