FC Everton - FC Liverpool: Die Premier League in Österreich im TV & Livestream sehen

Die Premier League kehrt aus der Länderspielpause zurück und das mit einem Kracher, denn Spitzenreiter Everton empfängt den Lokal-Rivalen und amtierenden Meister Liverpool. Wir zeigen euch, wie ihr live dabei sein könnt.

Verkehrte Welt an der Merseyside. Während Stadt-Primus Liverpool mit dem 2:7 gegen Aston Villa eine der größten Klatschen der jüngeren Vereinsgeschichte hinnehmen musste, befindet sich Everton unter Carlo Ancelotti weiterhin im Aufschwung und winkt nach vier Siegen in vier Spielen von der Tabellenspitze.

Allerdings muss das Team von Jürgen Klopp nun zeigen, dass es weiterhin Titel-Anwärter ist und könnte im Derby daher mächtig aufs Gas steigen. Die Toffees sind gewarnt, immerhin warten sie seit 22 Spielen oder über zehn Jahren(!) auf einen Sieg gegen die Reds.

Merseyside Derby: Ergebnisse der letzten 10 Duelle

Datum Heim Gast Ergebnis So. 21.06.2020 0:0 So. 05.01.2020 1:0 Mi. 04.12.2019 5:2 So. 03.03.2019 0:0 So. 02.12.2018 1:0 Sa. 07.04.2018 0:0 Fr. 05.01.2018 2:1 So. 10.12.2017 1:1 Sa. 01.04.2017 3:1 Mo. 19.12.2016 0:1

Everton vs. Liverpool: Premier League heute im TV und Livestream

Die Rechte für die Übertragung der Premier League liegen auch in dieser Saison weiterhin exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung mit der Vorberichterstattung um 13:00 Uhr auf Sky Sport 1. Kommentator ist Florian Schmidt-Sommerfeld.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky alle Spiele auch im Livestream an. Mit SkyGo haben Sky-Kunden die Chance, das Spiel im Livestream zu sehen. Falls Ihr kein Kunde seid, aber dennoch das Spiel sehen wollt, ist SkyTicket für Euch die richtige Adresse. Dort könnt Ihr Euch einen Monatspass kaufen.

Everton vs. Liverpool: Premier League im Liveticker

Allen, die kein Sky oder keine Zeit haben, stellen wir natürlich auch einen Liveticker für Verfügung. Hier geht's lang!

Jürgen Klopp seit fünf Jahren beim FC Liverpool: Erfolge, Rekorde, Statistiken © imago images / Sportimage 1/25 Am 8. Oktober 2015, auf den Tag genau vor fünf Jahren, übernahm Jürgen Klopp das Traineramt beim FC Liverpool. In dieser Zeit gewann er mit den Reds vier Titel und verlor fünf Endspiele. Ein Rückblick. © imago images / Paul Marriott 2/25 Liverpool stand auf Platz zehn, als Klopp von Brendan Rodgers übernahm. Die allererste Partie führte ihn an die White Hart Lane. Gegen Tottenham Hotspur gab es zum Auftakt ein 0:0. Erst im dritten Spiel gegen Bournemouth gelang der erste Sieg. © imago images / Uk Sports Pics Ltd 3/25 Am Ende der Saison erreichte Klopp mit den Reds Platz acht in der Premier League. Bereits im Februar 2016 ging das Ligapokal-Finale im Wembley-Stadion gegen Manchester City im Elfmeterschießen verloren. © imago images / Eibner Europa 4/25 Ein paar Wochen später vergeigte Liverpool auch das Endspiel in der Europa League. In Basel unterlag man dem FC Sevilla mit 1:3. Zwei Monate danach wurde Klopps Vertrag bis 2022 verlängert. © imago images / Colorsport 5/25 Die erste vollständige Saison an der Liverpooler Seitenlinie schloss Klopp auf Rang vier ab. In 47 Pflichtspielen gelangen 27 Siege bei elf Unentschieden und neun Niederlagen. Anschließend bestritt man erfolgreich die Playoffs zur Champions League. © imago images / Sven Simon 6/25 Auch 2017/18 wurde Liverpool Vierter, mit 25 Punkten Rückstand auf Meister ManCity. Doch in der CL kämpfte man sich bis ins Finale. Dort gab es aber von Real Madrid mit 1:3 auf die Mütze. Es war Klopps drittes verlorenes europäisches Pokalfinale. © imago images / PA Images 7/25 Ein Jahr später waren die Citizens wieder stärker in der Premier League - allerdings nur hauchdünn. Liverpool holte überragende 97 Punkte, Manchester kam aber auf einen Zähler mehr. Noch nie gab es einen Vizemeister mit mehr Punkten. © imago images / PA Images 8/25 Besonders bitter: Die Reds verloren in der gesamten Saison lediglich eine Partie: am 21. Spieltag bei Manchester City. 30 Siege in 38 Partien, nur 22 Gegentore - all dies reichte nicht. © imago images / Action Plus 9/25 Die Fans hatten aber dennoch Grund zur Freude: Am 1. Juni 2019 holte Liverpool in Madrid gegen Tottenham zum sechsten Mal die Königsklasse. Klopp wurde damit nach Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld der dritte deutsche Trainer, dem dies gelang. © imago images / eu-images 10/25 Nun ging die Titelhamsterei erst richtig los: Im August 2019 kam der UEFA Super Cup hinzu. Im Elfmeterschießen wurde der FC Chelsea bezwungen. Klopp wurde erster deutscher Trainer, der diese Trophäe gewann. © imago images / Xinhua 11/25 Vier Monate später und drei Tage vor Weihnachten holte Klopp zum ersten Mal in der Liverpooler Vereinsgeschichte auch noch die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. Mit 1:0 nach Verlängerung siegten die Reds gegen Flamengo Rio de Janeiro. © imago images / ZUMA Press 12/25 Im Dezember 2019 wurde auch Klopps Vertrag noch einmal verlängert - bis 2024. 2019 wurde er zudem zum FIFA-Trainer des Jahres sowie zum dritten Mal nach 2011 und 2012 zu Deutschlands Fußballtrainer des Jahres gewählt. © imago images / PRiME Media Images 13/25 Währenddessen verwandelte sich das Liverpooler Team zu einer wahren Ergebnismaschine und marschierte unaufhaltsam zum ersten Titel seit 1990. Die erste Niederlage setzte es erst am 28. Spieltag beim Abstiegskandidaten Watford (0:3). © imago images / PA Images 14/25 Dies war die erste Pleite nach zuvor 44 Spielen ohne Niederlage. Zwischendurch fuhren die Reds 18 Siege am Stück ein. Das schaffte zuvor nur Manchester City (2017). © imago images / Pro Shots 15/25 Als die COVID-19-Pandemie im März 2020 ausbrach, wurde die Saison unterbrochen. Liverpool stand nach 29 Partien mit 82 Punkten ganz oben, der Zweitplatzierte ManCity lag bei einem Spiel weniger 25 Punkte dahinter. © imago images / PA Images 16/25 Mitte Juni ging es schließlich mit Geisterspielen weiter. Am 31. Spieltag, ganze sieben Spieltage vor Saisonende, gewannen die Reds ihren 19. Meistertitel. Es war die erste Meisterschaft seit 1990 und die nach Spieltagen früheste der PL-Geschichte. © imago images / PA Images 17/25 Liverpool beendete die Spielzeit mit 99 Punkten (32 Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen). Der Punkterekord von City aus der Saison 2017/18 wurde damit um einen Zähler verpasst. © imago images / Action Plus 18/25 Nach der Saison wurde Klopp zu Englands Fußballtrainer des Jahres und zum Premier League Manager of the Season gewählt. © imago images / Xinhua 19/25 Die derzeit laufende Spielzeit startete für Reds-Verhältnisse der vergangenen zwei Jahre nur mäßig: Im Community-Shield-Finale verlor man gegen Arsenal, gegen das man auch im League Cup ausschied. Gegen Aston Villa verlor Liverpool gar 2:7. © imago images / PA Images 20/25 Klopps gute Statistik trübt das jedoch nicht. Daher hier nun ein paar nackte Zahlen: Klopp stand bei Liverpool in neun Wettbewerben bislang 272 Mal an der Seitenlinie. 164 Partien davon wurden gewonnen, bei 62 Remis und 46 Pleiten. © imago images / Action Plus 21/25 Insgesamt ist die Siegquote von Klopp in allen Wettbewerben mit 60,3 Prozent die beste aller Liverpool-Manager, die in der Geschichte des Klubs mindestens 50 Spiele betreut haben. Allein in der PL beträgt Klopps Punkteschnitt 2,17. © imago images / Action Plus 22/25 Von den 88 Spielern, die Klopp in seiner Liverpool-Zeit einsetzte, ist Roberto Firmino der Spieler mit den meisten Partien - nämlich 242. Der Brasilianer durfte somit in 89 Prozent von Klopps 272 Partien spielen. © imago images / PA Images 23/25 42 verschiedene Spieler haben für die Reds unter Klopp ins Tor getroffen. Mohamed Salah traf 99 Mal. Das Trio aus Salah, Firmino und Sadio Mane war für 261 Tore in dieser Zeit verantwortlich. Das sind 46 Prozent aller Tore unter Klopp. © imago images / Action Plus 24/25 Lieblingsgegner der Klopp-Reds sind Bournemouth und Crystal Palace, gegen die es in zehn Spielen acht Siege gab. Am meisten eingeschenkt hat Liverpool dem FC Arsenal. In 13 Begegnungen schoss man 36 Tore gegen die Gunners. © imago images / Moritz Müller 25/25 Eine Serie hält bis heute an: Seit 61 Heimspielen ist der LFC an der Anfield Road ungeschlagen. Zwischen Februar 2019 und Juli 2020 gewann man gar 24 Partien vor heimischem Publikum in Serie - Premier-League-Rekord!

FC Liverpool: 5-jähriges Jubiläum von Jürgen Klopp

Teammanager Jürgen Klopp denkt zu seinem fünften Jahrestag beim FC Liverpool gerne an den ersten Kontakt mit den Reds zurück. "Ich werde den Moment nicht vergessen, als mein Agent mich angerufen hat und sagte, dass Liverpool interessiert ist. Und wie ich mich damals gefühlt habe", sagte Klopp auf Liverpools Vereinshomepage.

Am 8. Oktober 2015 hatte der Deutsche, der vorher den FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund trainierte, seinen Dienst im englischen Nordwesten angetreten. Kurz zuvor wurde er vom Interesse des Traditionsklubs überrascht. "Ich war komplett in Urlaubsstimmung. Wir waren in Lissabon mit der Familie, beide Söhne waren dabei", sagte er: "Ulla (seine Frau/A. d. Red.) und ich saßen draußen in einem Cafe."

Eigentlich habe er, so Klopp, "nicht viele Anrufe in dieser Zeit angenommen", aber jener habe schließlich seine Aufmerksamkeit geweckt. Sofort zugesagt habe er aber nicht, denn er musste es erst mit der Familie klären. "Ich erinnere mich noch, dass die Jungs sofort 'Ja' gesagt haben, dann haben wir Ulla angeschaut, und sie meinte: 'Oh, sieht aus als wäre der Urlaub vorbei.'"

