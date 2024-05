RB Salzburg vs. LASK heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Österreichische Meistergruppe im TV und Livestream?

Die Meisterschaft in der Österreichischen Bundesliga ist so spannend wie schon lange nicht mehr. Vor dem letzten Spieltag steht der Meister noch nicht fest. Dafür sorgt am heutigen Sonntag, den 19. Mai, die 32. Runde in der Meistergruppe. Red Bull Salzburgs Serie von zehn Titeln in Folge droht zu reißen. Nach 31 Spielrunden ist man lediglich Zweiter hinter Sturm Graz. Der Rückstand beträgt aber nur zwei Punkte, somit ist der Titel noch nicht beschlossene Sache.

Die Partie zwischen Salzburg und dem LASK wird um 17 Uhr in der Salzburger Red Bull Arena angepfiffen. Sturm spielt parallel dazu zu Hause gegen Klagenfurt um die Meisterschaft.