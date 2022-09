Die österreichische Nationalmannschaft kriegt es heute in der Nations League mit Frankreich zu tun. Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Am 5. Spieltag der Nations League stehen sich die österreichische und die französische Nationalmannschaft gegenüber. Wer kann sich die Punkte sichern? SPOX bietet das Duell im Liveticker an.

Frankreich vs. Österreich: Nations League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Hinrunde trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden, die Österreicher hoffen dabei heute auf ein ähnliches Ergebnis gegen den Weltmeister, der aktuell sogar Tabellenletzter ist und nur zwei Punkte auf dem Konto hat. Parallel zu Frankreich vs. Österreich treten in der Gruppe A1 Kroatien und Tabellenführer Dänemark gegeneinander an.

Vor Beginn: Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen, das Spiel findet im Stade de France in Paris statt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Nations-League-Partie zwischen Österreich und Frankreich am 5. Spieltag.

Frankreich vs. Österreich: Nations League heute im TV und Livestream

Das Spiel wird auf ORF1 im Free-TV und im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek übertragen. Um 19.30 Uhr geht der Fußballabend mit der detaillierten Vorberichterstattung los. Der öffentlich-rechtliche Sender setzt dafür folgendes Personal ein:

Kommentar: Thomas König

Thomas König Co-Kommentar: Helge Payer

Helge Payer Moderation: Rainer Pariasek

Rainer Pariasek Analyse: Herbert Prohaska und Roman Mählich

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 1 in Liga A

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Dänemark 4 3 0 1 6:3 3 9 2 Kroatien 4 2 1 1 3:4 -1 7 3 Österreich 4 1 1 2 5:5 0 4 4 Frankreich 4 0 2 2 3:5 -2 2