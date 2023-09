LASK vs. FC Liverpool heute live, Übertragung: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker

Anzeige PRÄSENTIERT VON

Fans des LASK dürfen sich heute auf ein Spektakel freuen, denn die Oberösterreicher treffen in der Europa League auf den Fußballgiganten FC Liverpool. SPOX verrät, wie Ihr das Duell live im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Die Europa League ist zurück! Zwei Tage nachdem die Champions-League-Saison offiziell eröffnet wurde, geht es nun auch im zweitstärksten europäischen Wettbewerb so richtig zur Sache. Am heutigen Donnerstag, den 21. September, sind direkt alle 32 Mannschaften für den 1. Spieltag der Gruppenphase im Einsatz. Aus diesem Grund misst sich auch der LASK in der Gruppe F mit dem FC Liverpool. Der Kracher wird um 18.45 Uhr in der Raiffeisen Arena angepfiffen.

LASK vs. FC Liverpool heute live, Übertragung: Europa League im Free-TV und Livestream

Was die Übertragung der Partie zwischen dem LASK und Liverpool betrifft, stehen in Österreich mehrere Optionen zur Verfügung. Um die Free-TV-Variante kümmert sich ServusTV. Dort geht die Vorberichterstattung um 18.05 Uhr mit Moderator Christian Baier los, als Experten werden Florian Klein und Sebastian Prödl eingesetzt. Danach kommentiert Michael Wanits das Geschehen in Linz, während Anna-Maria Brunnauer als Reporterin fungiert. Kostenlos kann man die Partie zudem auch im Livestream bei ServusTV verfolgen.

© getty Der FC Liverpool ist zu Gast beim LASK.

Kostenpflichtig ist dagegen der Zugang zu Sky, wo bei Sky Sport Austria 2 (HD) das Einzelspiel und bei Sky Sport Austria 1 (HD) die Superdonnerstags-Konferenz angeboten wird. Ähnlich wie ServusTV bietet auch Sky parallel dazu einen Livestream an. Dieser ist jedoch kostenpflichtig.

LASK vs. FC Liverpool heute live, Übertragung: Europa League im Liveticker

Weiters wird die Partie der Linzer gegen den europäischen Giganten aus Liverpool live und ausführlich bei SPOX getickert.

Hier geht es zum Liveticker LASK vs. Liverpool

LASK vs. FC Liverpool heute live, Übertragung: Europa League im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Linzer ASK vs. FC Liverpool

Linzer ASK vs. FC Liverpool Wettbewerb: Europa League

Europa League Spieltag: 1

1 Datum: 21. September 2023

21. September 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Raiffeisen Arena (Linz)

Raiffeisen Arena (Linz) TV: ServusTV, Sky

Livestream: ServusTV , Sky

, Liveticker: SPOX

Europa League: Die heutigen Partien im Überblick