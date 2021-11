PSV Eindhoven vs. Sturm Graz, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Sturm Graz muss am 5. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase auswärts bei PSV Eindhoven antreten. Springen dort Punkte heraus? Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Es läuft momentan einfach nicht: Sechs Pflichtspiele in Folge hat Sturm Graz nun schon erfolglos gestaltet. Ob es dafür jetzt wieder bergauf geht?

In der Europa League trifft die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer im Rahmen des 5. Spieltags der Gruppenphase auf die PSV Eindhoven. Genauer: Die Partie findet am heutigen Donnerstag, den 25. November, statt, los geht es im Philips Stadion zu Eindhoven um 21 Uhr.

Das Hinspiel endete übrigens deutlich mit einem 4:1 zugunsten der Niederländer, die sich in der Gruppe B momentan auf Platz drei vor Schlusslicht Graz befinden. Vier Punkte trennen die beiden Teams. Ligue-1-Klub AS Monaco führt die Tabelle an (acht), La-Liga-Teilnehmer Real Sociedad (sechs) folgt dahinter.

PSV Eindhoven gegen Sturm Graz: SPOX gibt Euch hier die Informationen an die Hand, wie Ihr via TV, Livestream und Liveticker nichts verpasst.

© getty Das Hinspiel verlor Sturm Graz gegen Eindhoven 1:4.

PSV Eindhoven vs. Sturm Graz, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Ihr bekommt nicht nur eine Gelegenheit, Eindhoven gegen Graz heute live zu sehen. Übertragen werden die 90 Minuten nämlich sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im Pay-TV.

Einerseits geht Sky Austria auf Sendung, eine Live-Ausstrahlung gibt es dann auch von ORF1. Letzteres Programm seht Ihr auch via Livestream in der ORF-TVthek. Übertragungsstart ist um 20.15 Uhr.

Bei Sky geht es um 20.50 Uhr los, streamen könnt Ihr die Partie bei dem Bezahlsender via Sky Go und Sky Ticket.

PSV Eindhoven vs. Sturm Graz, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Wer geht als Gewinner hervor? Das erfahrt Ihr nicht nur bei ORF1 und Sky, denn reinklicken könnt Ihr Euch auch hier bei SPOX. Wir bieten Euch zu Eindhoven gegen Graz einen Liveticker an, mit dem Euch nichts Wichtiges entgehen wird.

PSV Eindhoven vs. Sturm Graz, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos im Überblick

Begegnung: PSV Eindhoven - Sturm Graz

PSV Eindhoven - Sturm Graz Wettbewerb: UEFA Europa League

UEFA Europa League Rahmen: Gruppenphase

Gruppenphase Spieltag: 5

5 Datum: 25. November 2021

25. November 2021 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Philips Stadion, Eindhoven

Philips Stadion, Eindhoven Free-TV: ORF1

Pay-TV: Sky Austria

Livestream: ORF-TVthek, Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

PSV Eindhoven vs. Sturm Graz, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

PSV Eindhoven : Drommel - Mwene, Ramalho, Boscagli, Max - Sangare, Van Ginkel, Gotze - Doan, Vinicius, Bruma

Drommel - Mwene, Ramalho, Boscagli, Max - Sangare, Van Ginkel, Gotze - Doan, Vinicius, Bruma Sturm Graz: Siebenhandl - Affengruber, Wuthrich, Geyrhofer - Gazibegovic, Prass, Stankovic, Dante - Niangbo - Sarkaria, Yeboah

Europa League: Gruppe B mit Sturm Graz