Sturm Graz vs. Real Sociedad: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SK Sturm Graz empfängt am 3. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase Real Sociedad aus Spanien. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sturm Graz vs. Real Sociedad: Europa League - Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

In der Österreichischen Bundesliga ist der SK Sturm Graz der einzige Klub, der zumindest einigermaßen mit der Übermacht Red Bull Salzburg mithalten kann, in der Europa League droht jedoch bereits nach zwei Spieltagen das frühe Aus. Noch keinen Punkt haben die Grazer auf dem Konto. Dies kann sich am heutigen Donnerstag, den 21. Oktober, ändern.

Die Aufgaben werden jedoch nicht unbedingt einfacher. Sturm trifft heute im Rahmen des 3. Gruppenspieltags nämlich auf Real Sociedad, den Tabellenführer der spanischen Primera Division. Gespielt wird ab 21 Uhr in der Grazer Merkur-Arena. Der deutsche Schiedsrichter Tobias Stieler wird die Partie leiten.

Sturm Graz vs. Real Sociedad: Europa League heute live im TV und Livestream

Zwei Optionen haben heute all jene, die Sturm Graz gegen Real Sociedad live und in voller Länge schauen möchten. ServusTV Österreich überträgt das Spiel im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Um 20.15 Uhr geht die Vorberichterstattung los. Christian Nehiba moderiert gemeinsam mit dem ehemaligen österreichischen Nationalspieler Sebastian Prödl das Spiel. Michael Wanits begleitet Euch als Kommentator dann von Spielbeginn bis zum Abpfiff.

Ebenfalls Übertragungsrechte am Duell zwischen Sturm und Real Sociedad besitzt Sky. Der Pay-TV-Sender bietet auf dem Kanal Sky Sport Austria 2 (HD) ab 20.50 Uhr die Partie an und lässt zudem auf Sky Sport Austria 1 (HD) die Konferenz mit den Parallelspielen laufen.

Darüber hinaus hat Sky auch einen Livestream zum Spiel (und zur Konferenz) parat. Ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket ermöglicht Euch den Zugang auf diesen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Sturm Graz vs. Real Sociedad: Europa League heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Begegnung im TV oder Livestream zu verfolgen, kann als Ersatz im Liveticker von SPOX mitlesen. Damit behaltet Ihr das ganze Spielgeschehen im Auge. SPOX bietet auch einen Konferenz-Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker: Sturm Graz vs. Real Sociedad.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Sturm Graz vs. Real Sociedad: Europa League - Die wichtigsten Infos zum Spiel

Wettbewerb: Europa League (Gruppenphase 3. Spieltag)

Datum: 21. Oktober 2021

Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Merkur-Arena (Graz)

Merkur-Arena (Graz) Übertragung: ServusTV Österreich, Sky

Livestream: ServusTV Österreich, SkyGo, SkyTicket

Europa League: Die Gruppe B vor dem 3. Spieltag