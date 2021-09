Europa League: 0:2 - Rapid Wien verpasst Erfolgserlebnis bei West Ham

Nach der 0:1-Niederlage gegen KRC Genk verliert der SK Rapid auch im zweiten Europa-League-Gruppenspiel am Donnerstagabend gegen West Ham United mit 0:2. Rapid gestaltete die Partie aber lange relativ offen ohne besonders gefährlich zu werden.

Aus vier Schüssen aufs Tor macht West Ham zwei Treffer. Mit einer souveränen Vorstellung im Energiesparmodus kommt der Premier-League-Klub zu einem lockeren 2:0-Sieg über Rapid Wien, die den Hammers nie gefährlich werden konnten. Rapid schwächelte vor allem bei Standards.

Für den Traditionsklub aus London trafen Declan Rice (29.) und Said Benrahma in der Nachspielzeit (94.).

Mit dem zweiten Dreier im zweiten Spiel behauptet West Ham die Tabellenführung in Gruppe H vor Dinamo Zagreb, das zeitgleich mit 3:0 in Genk gewann. Rapid Wien steht punktlos am Ende der Rangliste.

In der Liga wartet nun eine ganz unangenehme Aufgabe auf die Wiener: das Duell mit dem Tabellenletzten aus Tirol. Geht auch das verloren, sind die Hütteldorfer Letzter. West Ham United und David Moyes gehen nach dem dritten Erfolg in Serie mit Selbstvertrauen ins Premier-League-Duell mit Brentford am Sonntag.

Rapid in der Europa League: Die Hinspiele

Gruppe H Do. 16.09.2021 18:45 H KRC Genk 0:1 Gruppe H Do. 30.09.2021 21:00 A West Ham Utd. 0:2 Gruppe H Do. 21.10.2021 18:45 H Dinamo Zagreb -:-

