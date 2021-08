SK Rapid Wien - Famagusta: Die Europa-League-Qualifikation im Free-TV und Livestream sehen

Der SK Rapid Wien trifft am heutigen Donnerstag um 20:30 Uhr in der Europa-League-Qualifikation auf Anorthosis Famagusta. Wir zeigen euch, wie ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

Champions-League-Quali-Aus gegen Sparta Prag, Niederlage gegen den TSV Hartberg, Unentschieden gegen den LASK - der Saisonstart lief für den SK Rapid nicht wie erwünscht.

Gegen Anorthosis Famagusta aus Zypern sind die Hütteldorfer definitiv unter Zugzwang. Scheidet Rapid gegen Anorthosis aus, geht es im nicht sehr lukrativen Europa-Conference-League-Playoff weiter. Eine Gruppenphase hat Rapid also noch nicht in der Tasche.

"Wir haben jetzt verloren gegen Prag und gegen Hartberg eine wirklich schlechte Leistung erbracht. Wir sind nur Menschen, haben einen irrsinnigen Arbeitsaufwand und einige Verletzte. Die Stimmung ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die Welt umarmen, aber auch nicht so, dass wir uns einsperren und ins Seil hängen", seufzte Rapid-Coach Dietmar Kühbauer nach dem umkämpften Unentschieden gegen den LASK.

"Wir müssen die Frische wieder erlangen. Wir brauchen Frische wieder, das hat man heute gemerkt. Wir konnten speziell in der zweiten Halbzeit nicht zulegen."

SK Rapid gegen Famagusta im TV und Livestream

Das Spiel ist am Donnerstagabend im Free-TV auf ORF 1 zu sehen. Die Übertragung beginnt um 20:15, der Ankick erfolgt um 20:30 Uhr.

Kommentiert wird das Spiel von Oliver Polzer und Roman Mählich. Herbert Prohaska liefert die Analysen, Bernhard Stöhr moderiert durch den Abend.

Freilich könnt ihr das Spiel auch kostenlos in der ORF-TV-Thek im Livestream sehen. Bitte hier entlang.

© imago images SK Rapid Wien

Dietmar Kühbauer kritisiert Kadersituation

Nach dem Duell mit dem LASK äußerte sich Rapid-Trainer Kühbauer kritisch über die Kadersituation in Hütteldorf.

Maximilian Ullmann wird mit Arminia Bielefeld in Verbindung gebracht, auch bezüglich Taxi Fountas und Ercan Kara gibt es regelmäßig Gerüchte.

"Natürlich hätte ich es gerne, dass die Mannschaft so zusammenbleibt. Wir sind nicht breit genug. Wir haben gute Spieler, aber ich denke, dass andere Mannschaften in Österreich breitere Kader haben", so Kühbauer.