WAC - Feyenoord Rotterdam: Europa League im TV, Livestream und Liveticker sehen

Die Europa-League-Gruppe K garantiert am letzten Spieltag einen Krimi: Der WAC und Feyenoord matchen sich im direkten Duell um den Aufstieg. SPOX zeigt euch, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag ist klar. Siegt der WAC gegen Feyenoord, ist der Aufstieg geglückt. Auch ein Unentschieden reicht für die Sensation. Gewinnen die Holländer in Kärnten, dürfen sie über die K.o.-Phase jubeln (siehe Tabelle unten).

Feyenoord will am Donnerstag um 21:00 Uhr aber nicht nur den Aufstieg fixieren, sondern auch Rache nehmen.

Immerhin siegten die Wolfsberger Ende Oktober in Rotterdam sensationell mit 4:1. Der Stachel sitzt bei Feyenoord wohl noch immer tief. Und ein Aus in der Europa League wäre eine mittelschwere Katastrophe.

WAC gegen Feyenoord im Livestream und TV sehen

Schlechte Nachrichten für alle Freunde des Free-TV: Wolfsberger AC gegen Feyenoord läuft weder in Österreich noch in Deutschland im frei empfangbaren Fernsehen. Puls4, das in Österreich die Rechte an der Europa League hält, zeigt in dieser Woche nur die Partie Rapid gegen Molde.

Die Begegnung ist somit exklusiv auf DAZN im Livestream zu sehen. Der Streaming-Riese überträgt das Spiel live über die vollen 90 Minuten ab 21:00 Uhr.

WAC vs. Feyenoord im Liveticker

Zum Liveticker der Partie von WAC gegen Feyenoord geht es hier entlang, unseren Liveticker-Kalender gibt es hier.

WAC - Feyenoord Rotterdam: Mögliche Aufstellungen

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Sprangler, Liendl, Leitgeb, Taferner - Vizinger, Peretz

Ersatz: Kuttin, Soldo - Peric, Rnic, Giorbelidze, Stratznig, Wernitznig, Schöfl, Pavelic, Schmerböck, Joveljic, Dieng

Feyenoord: Marsman - Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia - Kökcü, Toornstra, Diemers - Berghuis, Jörgensen, Narsingh

Ersatz: Ten Hove, Jansen - Johnston, Botteghin, Nieuwkoop, Wehrmann, Vente, Bannis, Jörgensen, Teixeira

Es fehlen: Linssen, Bijlow, Van Beek, Fer, Sinisterra, Bozenik (alle verletzt)

Europa League: Tabelle der Gruppe K

Platz Verein Sp S U N T/GT Pkt. 1. Dinamo Zagreb* 5 3 2 0 6:0 11 2. WAC 5 2 1 2 6:6 7 3. Feyenoord Rotterdam 5 1 2 2 4:7 5 4. ZSKA Moskau 5 0 3 2 2:5 3

* für die K.o.-Phase qualifziert