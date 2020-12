Sechzehntelfinal-Auslosung: WAC zieht Tottenham - Salzburg erneut Villarreal

Meister Red Bull Salzburg bekommt es in der ersten K.o.-Runde der Europa League mit Villarreal zu tun. Die Salzburger treffen im Sechzehntelfinale auf den spanischen Vertreter, der bereits in der Saison 2014/15 in derselben Turnierphase zum Stolperstein geworden war. Der WAC misst sich mit dem englischen Spitzenclub Tottenham, in der Gruppenphase Sieger des LASK-Pools. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Beide ÖFB-Vertreter bestreiten die jeweils ersten Begegnungen zuhause. Die Hinspiele steigen am 18., die Rückspiele am 25. Februar. Der WAC wird allerdings laut UEFA-Angaben bereits am Mittwoch, 24. Februar, in London gastieren, weil auch Tottenhams Stadtrivale Arsenal das Rückspiel zuhause bestreitet.

Europa League: Die Zwischenrunde im Überblick

Team 1 (Topf 2) Team 2 (Topf 1) Wolfsberger AC Tottenham Hotspur Dynamo Kiew FC Brügge Real Sociedad Manchester United Benfica Lissabon FC Arsenal Roter Stern Belgrad AC Milan Royal Antwerpen Glasgow Rangers Slavia Prag Leicester City FC Salzburg FC Villarreal SC Braga AS Roma FC Krasnodar Dinamo Zagreb Young Boys Bern Bayer Leverkusen Molde FK TSG Hoffenheim FC Granada SSC Napoli Maccabi Tel Aviv Shakhtar Donezk OSC Lille Ajax Amsterdam Olympiakos Piräus PSV Eindhoven

EL: Der Terminplan im Überblick