Sporting Lissabon - LASK: Europa-League-Playoff im Livestream und Free-TV sehen

Der LASK trifft am Donnerstag um 21:00 Uhr im Europa-League-Playoff im Estádio José Alvalade XXI auf Sporting Lissabon. SPOX zeigt euch, wie ihr die Partie im Livestream sowie im TV live verfolgen könnt.

Der LASK kommt rechtzeitig vor dem Play-off der Europa League immer besser in Schuss.

Das 3:1 am Sonntag in der Bundesliga gegen den WAC und auch das 7:0 drei Tage zuvor in der dritten EL-Qualifikationsrunde gegen Dunajska Streda nähren die Hoffnung der Linzer, wie im Vorjahr in die Gruppenphase einzuziehen, auch wenn am Donnerstag in Lissabon mit Sporting ein hochkarätiger Gegner wartet.

"Wir fahren jetzt mit einem ganz anderen Gefühl nach Lissabon", erklärte Husein Balic. Thalhammer pflichtete dem Offensivspieler bei. "Die sieben Tore am Donnerstag haben sehr viel zu unserem Selbstvertrauen beigetragen. Das stimmt uns auch zuversichtlich für die nächsten Aufgaben, allen voran Lissabon."

Sporting - LASK: Livestream und TV-Übertragung

Das für die Linzer immens wichtige Duell ist im Free-TV zu sehen. Der ORF sicherte sich die Übertragungsrechte für die Partie. Der Countdown beginnt um 20:15 Uhr, Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Die Analysen liefern Herbert Prohaska und Helge Payer, Rainer Pariasek führt durch den Abend und Thomas König kommentiert die Partie.

Zudem wird das Spiel auch im Livestream in der ORF-TV-Thek gezeigt. Hier geht es zum Stream.

Sporting - LASK: Mögliche Aufstellungen

Sporting: Adan - Neto, Coates, Feddal - Porro, Pedro Goncalves, Wendel, Nuno Mendes - Tiago Tomas, Vietto, Nuno Santos

Ersatz: Andre Paulo - Eduardo Quaresma, Antunes, Matheus Nunes, Bruno Paz, Braganca, Plata, Sporar

Es fehlen: Cabral (Oberschenkelverletzung), Ristovski (sportliche Gründe), Luiz Phellype (im Aufbautraining), Ribeiro, Borja, Palhinha (nach Corona-Erkrankungen)

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber, Raguz, Balic

Ersatz: Gebauer - Tscheberko, Ramsebner, Andrade, Müller, Plojer, Grgic, Haudum, Sabitzer, Reiter

Fraglich: Holland (Sprunggelenk)

Es fehlen: Madsen (krank), Goiginger, Potzmann (im Aufbautraining)

Sporting startete verspätet in die Saison

Die Grün-Weißen aus der portugiesischen Hauptstadt starteten am Sonntag mit einem 2:0 bei Pacos de Ferreira verspätet in die Meisterschaft. Sportings für 19. September geplante Liga-Premiere gegen Gil Vicente musste nämlich wegen zahlreicher Corona-Fälle auf beiden Seiten verschoben werden, am vergangenen Donnerstag gewann eine verstärkte B-Elf von Sporting in der dritten EL-Quali-Runde gegen Aberdeen 1:0.

Laut portugiesischen Medienberichten waren zwölf Sporting-Akteure von positiven Tests betroffen - neben Cheftrainer Ruben Amorim und zwei weiteren Betreuern gleich neun Spieler. Wer von ihnen am kommenden Donnerstag eingesetzt werden kann, ist offen. Trotz der Turbulenzen beim Gegner steht für Thalhammer fest: "Sporting hat sehr hohe Qualität. Das wird noch einmal eine größere Herausforderung als gegen den WAC."

