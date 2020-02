Red-Bull-Salzburg-Trainer Jesse Marsch: "Nicht ein Spieler hat seine normale Leistung gebracht"

Red Bull Salzburg befindet sich in einer ungewohnt schwierigen Phase. Nach zwei Niederlagen in Folge sind sowohl die Tabellenführung in der Bundesliga als auch das Gros der Aufstiegschancen in der Europa League dahin. Kleine Hoffnungen machen sich die Bullen nach der 1:4-Pleite am Donnerstag bei Eintracht Frankfurt vor dem Rückspiel nächste Woche aber noch.

Primär sind die Salzburger nach ihrem Fehlstart ins neue Jahr aber mit sich selbst beschäftigt. "Unsere Leistung war nicht unser Maximum. Nicht ein Spieler auf dem Platz hat seine normale durchschnittliche Leistung gebracht", meinte Trainer Jesse Marsch. "Wir müssen überlegen, was unser nächster Schritt ist." Der US-Amerikaner verortete das Problem eher im Kopf als in den Beinen. "Wir müssen besser spielen und mutiger sein. Normalerweise ist das seine sehr mutige Gruppe."

Datum Heim Gast Ergebnis 20.02.2020 Eintracht Frankfurt Red Bull Salzburg 4:1 (2:0) 27.02.2020 Red Bull Salzburg Eintracht Frankfurt 21.00 Uhr

Das Vertrauen in die eigenen Stärken scheint angeknackst. Frankfurt entzauberte das bedingungslose Pressing der Bullen, überspielte die erste Linie schnell und fand dann riesige Räume vor. Die vielen Gegentore - sieben in den jüngsten zwei Spielen - machte Marsch nicht nur an der überfordert wirkenden Abwehr fest. "Mit unserer Idee von Fußball geht es nicht nur um die letzte Kette, es ist die ganze Mannschaft."

Jesse Marsch fordert "Männer"

Diese gilt es wieder aufzurichten. "Wir brauchen in diesem Moment Männer", betonte Marsch. Für die Probleme sieht er sich selbst mitverantwortlich. "Ich bin auch mit mir selbst nicht zufrieden." Niederlagen als Salzburg-Trainer kannte der 46-Jährige bis vergangene Woche nur aus der Champions League. Im neuen Jahr scheint die Leichtigkeit dahin. Von den jüngsten fünf Pflichtspielen wurde nur eines - im Cup beim Zweitligisten Amstetten (3:0) - gewonnen.

"Wir müssen gewisse Dinge ändern und wieder zu unserem Fußball zurückkommen", forderte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. Jeder Spieler müsse sich nach dem Auftritt in Frankfurt selbst hinterfragen. "So wie wir derzeit auftreten als Mannschaft waren wir nicht unbedingt tauglich, dass wir hier weiterkommen. Aber das ist auch nicht das wahre Gesicht unserer Mannschaft. Wir haben viel mehr Qualität."

Eintracht Frankfurt - RB Salzburg: Die Noten und Einzelkritiken © GEPA 1/29 Salzburg steht in der Europa-League vor dem Aus. Nach einem 1:4 (0:2) im Sechzehntelfinal-Hinspiel bei Eintracht Frankfurt am Donnerstag sind die Aufstiegschancen nur noch gering. Die Spieler beider Mannschaften in der Einzelkritik. © imago images 2/29 KEVIN TRAPP: Erlebte einen äußerst ruhigen Abend, bekam so gut wie nichts auf seinen Kasten. Beim Elfmeter chancenlos. Note: 3,5. © imago images 3/29 ALMAMY TOURE: Agierte deutlich offensiver als Pendant Ndicka und fiel vor allem in den ersten 45 Minuten mit guten Laufwegen und Hereingaben auf. Bereitete das 1:0 direkt vor. Baute im zweiten Abschnitt dann leicht ab. Note 2,5. © getty 4/29 STEFAN ILSANKER (bis 86.): Unauffällige, aber solide Vorstellung des Winter-Neuzugangs von RB Leipzig. Ließ sich nichts zu Schulden kommen und überzeugte mit guter Zweikampfquote (72 Prozent). Note: 3. © getty 5/29 MAKOTO HASEBE: Ersetzte den gelbgesperrten Hinteregger in der Dreierkette und vertrat den Österreicher mehr als würdig. War Ausgangspunkt vor dem 2:0, als er den Ball stark behauptete. Zudem bester Frankfurt Zweikämpfer (82 Prozent). Note: 2. © getty 6/29 DAVID ABRAHAM: Klärte in Halbzeit eins gleich zweimal in höchster Not gegen Daku (28., 35.) und war auch sonst die letzte Absicherung der Frankfurter Eintracht. Spielte die meisten Pässe auf Seiten der Eintracht (44). Note: 2,5. © imago images 7/29 EVAN NDICKA: Legte das 3:0 durch Kamada nach einer schönen Flanke auf, hielt sich abgesehen davon offensiv aber meist zurück. In der Rückwärtsbewegung dafür fehlerlos. Note: 2,5. © getty 8/29 SEBASTIAN RODE: Konzentrierte sich in der ersten Hälfte vornehmlich auf seine defensiven Aufgaben und ließ sich oft zwischen die Innenverteidiger fallen um das Spiel von hinten anzukurbeln. Nach der Pause dann weiter vorne zu finden. Note: 2,5. © imago images 9/29 DJIBRIL SOW: Bereitete den zweiten Treffer mit einem feinen Schnittstellenpass auf Kamada vor. Verschuldete nach Foul an Ulmer den Salzburger Elfmeter und sah die einzige Gelbe Karte der Partie. Eine harte Entscheidung. Note: 3. © getty 10/29 DAICHI KAMADA (bis 81.): Der Matchwinner des Abends. Erzielte mit der ersten echten Eintracht-Chance das 1:0, ließ dann vor dem 2:0 RB-Innenverteidiger Onguene aussteigen und machte mit seinem dritten Treffer den Deckel drauf. Note: 1. © imago images 11/29 FILIP KOSTIC: Bestätigte seine starke Form aus den vergangenen Wochen. Hebelte vor dem 1:0 mit einem schönen Chip auf Toure die gesamte Salzburger Hintermannschaft aus. Traf selbst zum 4:0 aus abseitsverdächtiger Position. Note: 1,5. © imago images 12/29 ANDRE SILVA (bis 75.): War um Bindung zum Spiel bemüht, agierte aber oft zu überhastet und unkonzentriert. Spielte immerhin vor dem 4:0 einen guten Ball auf Kostic. Musste als erster Frankfurter runter. Note: 3,5. © imago images 13/29 GONCALO PACIENCIA (ab 75.): Kam die letzte Viertelstunde für Landsmann Silva und hätte sich selbst noch einmal in die Torschützenliste eintragen können. Scheiterte aber am stark reagierenden Stankovic. Keine Bewertung. © imago images 14/29 DANNY DA COSTA (ab 81.): Ersetzte nach 81 Minuten Kostic und hatte keinen Einfluss mehr auf das Geschehen. Keine Bewertung. © getty 15/29 ERIK DURM (ab 86.): Wurde spät für Ilsanker eingewechselt und durfte noch ein paar Minuten Europa-League-Luft schnuppern. Keine Bewertung. © GEPA 16/29 CICAN STANKOVIC: War bei allen Treffern wohl ohne Chance, auch wenn er beim zweiten Tor etwas zu forsch aus dem Tor kam. Für eine gute Note reicht es bei vier Gegentoren aber dennoch nicht. Note: 4. © GEPA 17/29 PATRICK FARKAS: Hatte seine Seite kaum im Griff und Filip Kostic keine Sekunde unter Kontrolle, weshalb zahlreiche Angriffe über seine Seite stattfanden. Seine Rückkehr auf die europäische Bühne hatte er sich bestimmt anders vorgestellt. Note: 5 © GEPA 18/29 JEROME ONGUENE: Der Innenverteidiger war wohl der schwächste Spieler am Feld. Er sah bei den ersten beiden Treffer nicht gut aus, weil er zweimal von Kamada düpiert wurde. Danach wurde es kaum besser. Note: 5 © GEPA 19/29 MAXIMILIAN WÖBER: Besser als der Rest seiner Kollegen hinten drinnen, aber alleine konnte er nicht für Stabilität sorgen. Sah beim dritten Gegentreffer ebenfalls nicht gut aus, weil er Kamada aus den Augen verlor. Note: 4 © GEPA 20/29 ANDREAS ULMER: War in seinem 433. Pflichtspiel für Salzburg besser als sein Pendant auf rechts, aber wie die restliche Defensive mit dem Tempo etwas überfordert. Holte den Elfmeter zum Ehrentreffer heraus. Note: 4 © GEPA 21/29 ZLATKO JUNUZOVIC: Der Kreativposten der Salzburger war bemüht das Spiel unter Kontrolle zu bekommen, aber auch er kam mit dem Tempo und der Intensität nicht zurecht. Passquote von 64%. Note: 4 © GEPA 22/29 ENOCK MWEPU: Musste viel Defensivarbeit verrichten, weil die rechte Seite von Salzburg die anfälligere war. Nur 50% gewonnene Zweikämpfe sprechen aber Bände, wie er diese Aufgabe meisterte. Note: 5 © GEPA 23/29 DOMINIK SZOBOSZLAI (Bis 71. Minute): Der Ungar war in Halbzeit eins kaum zu sehen, konnte offensiv gar keine Akzente setzen. Dies besserte sich in der zweiten Hälfte nicht und somit wurde er folgerichtig vorzeitig ausgewechselt. Note: 5 © GEPA 24/29 MASAYA OKUGAWA (Bis 45. Minute): Der Japaner konnte in der Spitze der Raute kaum Einfluss auf das Spiel nehmen, da Salzburg meist mit hohen Bällen operierte. Wurde zur Pause für Karim Adeyemi ausgewechselt. Note: 5 © GEPA 25/29 PATSON DAKA (Bis 45. Minute): Daka blieb komplett blass in der ersten Halbzeit, hatte keinen Schuss aufs Tor und wurde daher zur Pause ausgewechselt. Ein Tag zum Vergessen für den Stürmer. Note: 5 © GEPA 26/29 HEE-CHAN HWANG: Musste als einziger der drei Offensivspieler nicht in der Pause runter, war aber weder davor noch danach wesentlich auffälliger. Immerhin erzielte er per Elfmeter den Ehrentreffer für die Bullen. Note: 4 © GEPA 27/29 KARIM ADEYEMI (Ab 46. Minute): Das Talent fiel bereits nach wenigen Minuten wegen einer Schwalbe negativ auf. Konnte sich auch danach kaum steigern, war aber stets bemüht mit Tempo für Gefahr zu sorgen. Note: 4 © GEPA 28/29 SEKOU KOITA (Ab 46. Minute): Der Stürmer war kurz nach der Pause gefährlich, als er beinahe einen Elfmeter heraus holen konnte. Danach tauchte aber auch er - wie die restlichen Stürmer - ab. Note: 5 © GEPA 29/29 MOHAMED CAMARA (Ab 71. Minute): Camara wurde zu kurz eingesetzt, um abschließend bewertet zu werden. Note: Nicht bewertet

Die Rückschläge sieht Freund als Teil des Entwicklungsprozesses seiner jungen, im Winter erneut stark veränderten Mannschaft. "Davon wird man erwachsen, daran werden wir wachsen." Trotz der Abgänge von Erling Haaland, Takumi Minamino und Marin Pongracic habe man eine "richtig gute Mannschaft" zur Verfügung. "Jetzt wollen wir zusammenstehen. Wir haben uns ein sehr stabiles Gerüst aufgebaut beim Verein, daher bin ich überzeugt, dass uns das nicht umhaut."

Christoph Freund: "Im Fußball ist schon vieles passiert"

Die Chance auf den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale ist - realistisch betrachtet - allerdings nur noch klein. "Wenn wir so auftreten, ist es nicht zu drehen. Aber im Fußball ist schon vieles passiert", sagte Freund. Das Auswärtstor durch einen späten Elfmeter von Hwang Hee-chan lässt zumindest hoffen. "Mit einem 3:0 sind wir weiter. Die Chance lebt noch", sagte Torhüter Cican Stankovic. "Wir brauchen einen guten Start in Salzburg", ergänzte Marsch. "Aber wichtiger ist eine gute Leistung."

Von einer solchen war man in Frankfurt meilenweit entfernt. "Wir waren nicht scharf genug im Umschalten", kritisierte Marsch. Dazu kassierte man wieder ein Gegentor nach einem Einwurf - im Ligaschlager gegen den LASK (2:3) waren es sogar zwei gewesen. "Frankfurt war mit fast jedem Einwurf gefährlich", sagte Marsch. Auch Stankovic ärgerte sich darüber, sei doch in der Vorbereitung extra auf dieses Thema hingewiesen worden.

Der ÖFB-Teamtorhüter will den Kopf aber nicht in den Sand stecken. Am Sonntag (17.00 Uhr) gastiert sein Team bei der Wiener Austria. "Es läuft jetzt nicht gut. Wir bekommen viele Gegentore", erklärte Stankovic. "Wir durchleben zum ersten Mal so eine Phase. Wir müssen jetzt ruhig bleiben und dürfen uns nicht gegenseitig fertigmachen. Es ist eine sehr wichtige Phase für uns."