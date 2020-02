LASK – AZ Alkmaar heute live: Europa League im TV, Livestream und Liveticker

Für den LASK geht das Europa-League-Abenteuer am Donnerstag um 21:00 Uhr (LIVE & EXKLUSIV auf DAZN) weiter. Die Oberösterreicher treffen im Sechzehntelfinale auf den AZ Alkmaar. SPOX zeigt euch, wo ihr die Partie im Livestream, Liveticker sowie im TV verfolgen könnt.

Der österreichische Überraschungs-Tabellenführer legte in Gruppe D eine sensationelle Gruppenphase hin und sicherte sich mit 13 Punkten vor Sporting Lissabon, PSV Eindhoven und Rosenborg BK den ersten Tabellenplatz.

AZ Alkmaar landete in Gruppe L auf dem zweiten Tabellenplatz - hinter dem englischen Traditionsklub Manchester United. Die Niederländer konnten Partizan Belgrad und den FC Astana hinter sich lassen und den Aufstieg fixieren.

In der niederländischen Eredivisie ist AZ Alkmaar erster Verfolger von Ajax Amsterdam, hat auf den Hauptstadtklub jedoch sechs Punkte Rückstand. Zu den Schlüsselspielern zählt Angreifer Myron Boadu (19). Der niederländische Nationalstürmer erzielte in der laufenden Saison 19 Treffer und lieferte 13 Vorlagen. Ebenfalls im Fokus zahlreicher Scouts stehen Flügelspieler Calvin Stengs (21) und Kapitän Teun Koopmeiners (21).

Datum Heim Gast Uhrzeit Stadion 20.02.2020 AZ Alkmaar LASK 21:00 Uhr AFAS Stadion

LASK gegen AZ Alkmaar: Livestream und TV-Übertragung

Den Streamingdienst könnt Ihr ganz simpel auf all Euren Geräten nutzen - egal, ob Smart-TV, Computer, Tablet oder Smartphone. Kurz vor Spielbeginn könnt Ihr dort einschalten.

Neben dieser Partie hat DAZN auch alle anderen Europa-League-Duelle - darunter Eintracht Frankfurt vs. Red Bull Salzburg - im Programm, zudem gibt es dort die Champions League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und vieles mehr.

Linzer ASK vs. Alkmaar im Liveticker

Außerdem kann man das Spiel natürlich auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 21:00 Uhr mitverfolgen.

AZ Alkmaar - LASK: Mögliche Aufstellungen

Alkmaar: Bizot - Svensson, Leeuwin, Clasie, Wijndal - Koopmeiners, de Wit, Midtsjö - Stengs, Boadu, Idrissi

Ersatz: de Boer - Kramer, Ouwejan, Druijf, Sugawara, Aboukhlal, Reijnders, Evjen

Es fehlen: Wuytens, Vlaar, Chatzidiakos (alle verletzt)

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Raguz, Frieser

Ersatz: T. Gebauer - Ramsebner, Wostry, Potzmann, Müller, Balic, Klauss, Sabitzer, Tetteh

Es fehlen: keine

Österreichische Klubs gegen Niederlande im Aufwärtstrend

Dass Österreichs Fußball-Clubs aktuell keinen übertriebenen Respekt vor Vertretern aus Deutschland und den Niederlanden haben müssen, zeigt ein Blick auf die Europacup-Bilanzen. Die sind zwar insgesamt klar negativ. In den jüngsten fünf Saisonen allerdings schaut die Sache ganz anders aus. Gute Vorzeichen für die Europa-League-Auftritte Salzburgs in Frankfurt und des LASK in Alkmaar am Donnerstag.

Gegen deutsche Vereine gab es seit 2015/16 in zehn Partien fünf Siege, ein Remis und nur vier Niederlagen, verantwortlich zeichneten dafür Salzburg (4 Siege, 1 Remis) und der WAC (1 Sieg). Zumindest ausgeglichen ist in diesem Zeitraum der Vergleich mit den Niederlanden (2-2-2). Für Zählbares sorgten Rapid und der LASK mit je einem Sieg und Remis.

LASK in der Europa League Gruppenphase: Spielplan, Gegner