HIGHLIGHTS: WAC gegen Basaksehir, alle Tore im Video

Der Wolfsberger AC muss in der Europa-League-Gruppe J am vierten Spieltag eine empfindliche 0:3-Niederlage einstecken. Die Kärntner verlieren gegen Basaksehir - ein möglicher Aufstieg in die K.o.-Phase rückt damit in weite Ferne. Alle Highlights zum Spiel.

WAC im Konzert der Großen: Tabelle der Europa League in Gruppe J

Der Wolfsberger AC punktet auch im zweiten Duell gegen Basaksehir nicht und gerät zuhause nach einer Roten Karten von Rnic mit 0:3 unter die Räder. Doch die Hoffnungen auf einen Aufstieg bleiben gewahrt, denn auch AS Roma verlor gegen bei Borussia Mönchengladbach.