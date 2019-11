Ex-ÖFB-Teamspieler Ekrem Dag neuer Co-Trainer von WAC-Gegner Basaksehir

Der türkische Spitzenclub Istanbul Basaksehir hat mit Ekrem Dag einen ehemaligen österreichischen Teamspieler als neuen Co-Trainer verpflichtet. Der Europa-League-Gegner des WAC erzielte mit dem 38-Jährigen eine Einigung, wie der Club am Dienstag bekannt gab.

Dag spielte zehnmal für Österreich, in seiner Profikarriere war er auf Club-Ebene u.a. für Sturm Graz und Besiktas Istanbul tätig.

Dag war zuletzt bis Juni Trainer des steirischen Oberligisten SV Fladnitz (5. Leistungsstufe), im Sommer trieb er seine Ausbildung als Coach voran. Neben Dag wurde auch der Kameruner Pierre Webo zum neuen Assistenten von Chefcoach Okan Buruk ernannt.

Basaksehir spielt am Donnerstag in der Europa League gegen die AS Roma, mit einem Sieg stünden die Türken im Sechzehntelfinale. Der WAC verlor beide Partien gegen den Club aus der Hauptstadt.