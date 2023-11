Die österreichische Nationalmannschaft ist im Rahmen der EM-Qualifikation zu Gast bei Estland. Wie Ihr die Begegnung live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Das ÖFB-Team hat seit dem 1:0-Sieg gegen Aserbaidschan das Ticket für Deutschland in der Tasche. Nichtsdestotrotz ist das noch lange kein Grund, sich jetzt auszuruhen, denn Platz eins, auf dem aktuell Belgien liegt, ist noch schaffbar. Dafür braucht das Team von Trainer Ralf Rangnick jedoch Punkte.

Am heutigen Donnerstag, den 16. November, stehen bereits die nächsten Zähler auf dem Spiel, Österreich ist auswärts bei Estland zu Gast. Gespielt wird in der A. Le Coq Arena in der Hauptstadt Tallinn. Der Anpfiff ertönt um 18 Uhr. Das ÖFB-Team gewann das Hinrundenduell zu Hause mit 2:1. Der Rückstand auf Tabellenführer Belgien beträgt nur einen Zähler.

© getty

Estland vs. Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream?

Wie die anderen Spiele der österreichischen Nationalmannschaft ist auch das heutige live im Free-TV zu sehen. Um die Übertragung kümmert sich der Privatsender ServusTV, der um 17.05 Uhr mit der Ausstrahlung der Vorberichterstattung beginnt und parallel dazu bei ServusTV On im Livestream die Bilder aus Estland anbietet. Zugang zum Livestream bekommen in Österreich lebende Menschen kostenlos.

Als Moderator wird während des Spiels Christian Nehiba eingesetzt, als Experten fungieren Florian Klein und Sebastian Prödl. Kommentator ist Philipp Krummholz, Reporterin ist Julia Kienast.

Estland vs. Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Wer die Free-TV- und Livestream-Übertragung von ServusTV nicht wahrnehmen kann, hat die Möglichkeit, Estland gegen Österreich auch im Liveticker zu verfolgen - und zwar bei SPOX.

Hier geht es zum Liveticker des Quali-Spiels zwischen Estland und Österreich.

Estland vs. Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Estland vs. Österreich

Estland vs. Österreich Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Spieltag: 9

9 Datum: 16. November 2023

16. November 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: A. Le Coq Arena, Tallinn

A. Le Coq Arena, Tallinn TV: ServusTV

Livestream: ServusTV On

Liveticker: SPOX

EM Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe F