Spitzenspiel in der Gruppe F! Das ÖFB-Team trifft im EM-Qualifikationsspiel auf die belgische Auswahl. Wir verraten, wer die Partie live im Free-TV und Livestream zeigt / überträgt.

Im Kampf um den Gruppensieg in der Gruppe E der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 kann am heutigen Freitag, den 13. Oktober, eine kleine Vorentscheidung fallen. Der Tabellenzweite Österreich kriegt es um 20.45 Uhr im heimischen Ernst-Happel-Stadion in Wien mit Tabellenführer Belgien zu tun.

Die beiden Mannschaften haben sich ein dickes Polster auf den Rest der Gruppe erspielt und sind dem EM-Ticket drei Runden vor Schluss sehr nah. Drittplatzierter Schweden liegt bereits sieben Punkte hinter Österreich. Der Abstand zu Belgien ist aus österreichischer Sicht um ein Vielfaches kleiner, lediglich ein Zähler fehlt auf den Weltranglistenfünften.

© getty Das ÖFB-Team und Belgien streiten heute um den ersten Tabellenplatz.

Österreich vs. Belgien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream?

Zum Spitzenspiel in der Gruppe E werden heute eine Übertragung im Free-TV und ein Livestream angeboten. Für beides ist derselbe Sender verantwortlich: ServusTV.

Die Fans zu Hause kommen um 20.15 Uhr in den Genuss der Vorberichterstattung, die von Christian Brugger moderiert wird. Das Experten-Duo bilden dabei die ehemaligen Nationalspieler Florian Klein und Sebastian Prödl. Das Spiel selbst kommentiert Michael Wanits, während Julia Kienast und Anna-Maria Brunnauer als Field-Reporterinnen eingesetzt werden.

Parallel dazu könnt Ihr Österreich gegen Belgien auch bei ServusTV On im Livestream verfolgen. Für diesen wird kein Abonnnement benötigt, er ist kostenlos.

Österreich vs. Belgien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Auch SPOX ist heute im Einsatz, wenn das ÖFB-Team und Belgien um die Tabellenführung streiten. In Form eines Livetickers beschreiben wir das gesamte Spielgeschehen ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker Österreich vs. Belgien.

Österreich vs. Belgien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Österreich vs. Belgien

Österreich vs. Belgien Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Spieltag: 7

7 Datum: 13. Oktober 2023

13. Oktober 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Ernst-Happel-Stadion (Wien)

Ernst-Happel-Stadion (Wien) Free-TV: ServusTV

Livestream: ServusTV On

Liveticker: SPOX

EM Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe F