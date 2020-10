EM 2021: Österreichs Auftaktgegner ist Georgien oder Nordmazedonien

Österreich wird bei der Europameisterschaft im nächsten Jahr nicht auf Co-Gastgeber Rumänien treffen. Der mögliche Auftaktgegner verkleinert sich auf Nordmazedonien oder Georgien. Nordmazedonien bezwang im Playoff-Halbfinale den Kosovo mit 2:1, Georgien setzte sich gegen Weißrussland (1:0) durch.

Die Rumänen verabschiedeten sich nach einer 1:2-Niederlage auf Island aus dem Rennen um die noch zu vergebenden Startplätze für die EM 2021. Neben den Spielen in der Niederlande wird die ÖFB-Gruppe C auch in Rumänien ausgetragen. Als einer der Gastgeber wäre das osteuropäische Land im Falle einer erfolgreichen Qualifikation auf Österreich getroffen.

Österreichs EM-Gruppe mit den Niederlanden und der Ukraine wird nun mit dem Sieger aus der Partie zwischen Georgien und Nordmazedonien aufgefüllt. Das Play-off-Finale ist am 12. November angesetzt.

Mit Nordmazedonien machte das ÖFB-Team bereits positive Erfahrungen in der jüngsten Vergangenheit. Im November 2019 qualifizierte sich Österreich dank eines 2:1-Erfolgs über Nordmazedonien für die Europameisterschaft, welche aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben wurde. Beim Hinspiel der Gruppenphase gab es einen 4:1-Auswärtssieg.

Die Final-Spiele der Nations-League-Playoffs