Milan vs. RB Salzburg, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Salzburg hat heute in der Champions League ein Endspiel gegen die AC Milan. Auf dem Spiel steht der Einzug ins Achtelfinale. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie sich die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Während zahlreiche Entscheidungen in der Gruppenphase der Champions League bereits gefallen sind, müssen einige Fragen noch beantwortet werden. Unter anderem auch folgende: Wer schafft es in der Gruppe E mit dem FC Chelsea noch ins Achtelfinale? Dieser Frage haben sich die AC Milan und der österreichische Serienmeister RB Salzburg angenommen, die am heutigen Mittwoch, den 2. November, im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand zum zweiten Mal in der Gruppenphase gegeneinander antreten. Um 21 Uhr ertönt zum Spiel der Anpfiff. Der Spanier Antonio Mateu Lahoz fungiert dabei als Schiedsrichter. In der Hinrunde trennten sich die heutigen Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden.

Nach fünf Spieltagen gilt der FC Chelsea bereits als fixer Achtelfinalist, zu klären gibt es also noch, wer mit den Blues eine Runde weiterzieht. Die besten Chancen haben die Mailänder, denen bereits ein Unentschieden heute reicht, die Salzburger hingegen brauchen auf jeden Fall einen Sieg. Dinamo Zagreb ist Letzter, kann sich jedoch immerhin noch auf den Europa-League-Platz verbessern, braucht dafür gegen Chelsea (21 Uhr) einen Sieg.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Chelsea FC 5 3 1 1 8:3 5 10 2 AC Milan 5 2 1 2 8:7 1 7 3 RB Salzburg 5 1 3 1 5:5 0 6 4 Dinamo Zagreb 5 1 1 3 3:9 -6 4

© getty RB Salzburg und die AC Milan trennten sich in der Hinrunde mit einem 1:1-Unentschieden.

Milan vs. RB Salzburg, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Der Kampf um das zweite Achtelfinalticket in der Gruppe E zwischen Milan und Salzburg ist bei mehreren Sendern zu sehen. Zum einen kümmert sich ServusTV mit der Übertragung im Free-TV. Der Countdown zur Partie beginnt dabei um 20.15 Uhr. Parallel dazu bietet der Privatsender die Begegnung auch im kostenlosen Livestream bei ServusTV On an.

Sky überträgt Milan vs. Salzburg heute ebenfalls live und in voller Länge. Der Sender, den Ihr diesbezüglich aufrufen müsst, ist Sky Sport Austria 2 (HD), wo Philipp Paternina das Spielgeschehen kommentiert. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) wird zudem die Mittwochskonferenz gezeigt, die den gesamten heutigen Spieltag beinhaltet. Für den Livestream von Sky, wo ebenfalls das Einzelspiel und die Konferenz angeboten werden, braucht Ihr das kostenpflichtige Sky X.

Zu guter Letzt zeichnet auch DAZN für die Übertragung verantwortlich. Der Streamingdienst geht Augenblicke vor Anpfiff auf Sendung, dann melden sich Kommentator Adrian Geiler und Experte Christian Bernhard. Bei DAZN wird ab 18.15 Uhr zudem ebenfalls eine Konferenz angeboten.

Das dafür benötigte Abonnement ist für 29,99 Euro je Monat oder 274,99 Euro pro Jahr zu haben.

Milan vs. RB Salzburg, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Milan vs. RB Salzburg, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, Milan gegen Salzburg live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker an. Tore, Elfmeter, Platzverweise - bei uns verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen der AC Milan und RB Salzburg.

Hier geht es zum Liveticker der Mittwochskonferenz.

Milan vs. RB Salzburg, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: AC Milan vs. RB Salzburg

AC Milan vs. RB Salzburg Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 6

6 Datum: 2. November 2022

2. November 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand TV: Sky Sport Austria, ServusTV Österreich

Livestream: Sky X, ServusTV On, DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League: Die heutigen Spiele im Überblick