RB Salzburg fordert in der Champions League den FC Chelsea heraus. Wie kann man den 2. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben? SPOX weiß es und teilt das hier mit.

Was hält der zweite Spieltag der Gruppenphase in der Champions League für RB Salzburg bereit? Nach einem 1:1 zum Auftakt gegen den italienischen Meister AC Mailand tritt die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle jetzt in London an. Es geht am heutigen Mittwoch, den 14. September, an der Stamford Bridge gegen den FC Chelsea zur Sache. Anstoß ist um 21 Uhr.

Die Blues absolvieren dabei ihr erstes Spiel nach der Entlassung von Thomas Tuchel und der Verpflichtung von Graham Potter als neuem Chefcoach. Vorgenommen hatte Chelsea die Veränderung an der Seitenlinie in Folge der 0:1-Niederlage bei Dinamo Zagreb zu Beginn der Vorrunde in der Königsklasse.

Die Potter-Premiere hätte ursprünglich am Wochenende auswärts gegen den FC Fulham stattfinden sollen, wegen des Ablebens der britischen Königin Elizabeth II. wurde der Spieltag jedoch verschoben. Chelsea geht damit ausgeruht in das Duell mit den Salzburgern, die am Samstag den SV Ried 3:0 bezwangen.

Chelsea vs. RB Salzburg, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Wer sich das Auswärtsspiel von RB Salzburg beim FC Chelsea heute live ansehen möchte, bekommt dazu nicht nur eine Gelegenheit. Es ist sogar möglich, die 90 Minuten im Free-TV zu verfolgen. ServusTV überträgt nämlich in voller Länge, bietet hier dann auch einen Livestream an.

Außerdem ist das Aufeinandertreffen auch im Pay-TV zu sehen. Sowohl Sky als auch DAZN zeigen es live. Bei Sky gibt es mit Sky Go und WOW ebenso die Möglichkeit, das TV-Programm via Livestream abzurufen, während es sich ja bei DAZN um einen Streamingdienst handelt. Für DAZN zahlt man in Österreich 19,99 Euro im Monat im Jahresabo oder 29,99 Euro im Monat im Monatsabo.

Chelsea vs. RB Salzburg, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Chelsea vs. RB Salzburg, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

SPOX beschäftigt sich live heute auch mit dem englisch-österreichischen Duell in London. Wer trotz der vielen Möglichkeiten weder im TV noch im Livestream einschalten kann, darf sich erst recht hier im Liveticker reinklicken. Dieser informiert schnell über alles Wichtige.

Chelsea vs. RB Salzburg, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Chelsea - RB Salzburg

FC Chelsea - RB Salzburg Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Rahmen: Gruppenphase

Gruppenphase Spieltag: 2

2 Datum: 14. September 2022

14. September 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Stamford Bridge, London

Stamford Bridge, London TV: Sky

Livestream: Sky , DAZN

, Liveticker: SPOX

Champions League: Stand in Gruppe B