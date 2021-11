Am 4. Spieltag der Champions League duellieren sich der VfL Wolfsburg und RB Salzburg. SPOX erklärt Euch, wer das Spiel heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Rückspiel in der Champions League Gruppenphase zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Salzburg. Am 4. Spieltag der aktuellen Champions League Saison treffen sich die beiden Teams um 18.45 Uhr in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg.

Die erste Begegnung zwischen den beiden Teams hat RB Salzburg souverän mit 3:1 für sich entscheiden können. Und auch sonst läuft es gut für die Gäste aus Salzburg. Mit sieben Punkten führen sie die Tabelle der Gruppe G an. Und auch in der Liga läuft es bestens. Ungeschlagen befindet sich RB Salzburg mit weitem Abstand auf Platz eins der Tabelle. Kann der VfL Wolfsburg RB Salzburg die erste Niederlage der Saison verpassen?

Für den VfLWolfsburg war der Start in diese Saison äußerst turbulent. Nach guten Auftakt in die Bundesliga-Saison, verlor der VfL Wolfsburg immer mehr den Faden. Nach zuletzt einigen Niederlagen in Folge zogen die Verantwortlichen in Wolfsburg die Reißleine: Trainer Mark van Bommel wurde gefeuert. Erst letzte Woche übernahm der neue Trainer Florian Kohfeldt das Ruder und holte prompt einen 2:0 Sieg gegen Bayer Leverkusen. Mit einem Sieg will der VfL die Rote Laterne in der Gruppe G ablegen.

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. RB Salzburg heute live im TV und Livestream?

Wer die Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Salzburg heute Abend live im TV oder im Livestream verfolgen möchte, dem bieten sich einige Optionen. Das Spiel ist sowohl im Pay-TV, als auch im Livestream über diverse Kanäle zu empfangen.

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. RB Salzburg heute live im TV und Livestream? Die Übertragung im Pay-TV

Sowohl der Streamingdienst DAZN, als auch Sky zeigen die heutige Partie live im TV. Auf DAZN 1 beginnt die Übertragung des Spiels um 18.15 Uhr. Lukas Schönmüller und Benny Lauth kommentieren die Partie. Anpfiff ist um 18.45 Uhr. Alternativ kann das Spiel in der Konferenz, mit dem Parallelspiel zwischen Malmö FF und dem FC Chelsea, auf DAZN 2 gesehen werden.

© getty Karim Adeyemi befindet sich aktuell in herausragender Form und wird nicht umsonst von einigen Bundesliga-Klubs gejagt.

DAZN zeigt neben der Champions League die Freitags- und Sonntagsspiele der deutschen Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, NHL, MLB), Tennis, Handball, Boxen und noch viele weitere Sportarten. Ein DAZN-Abo kostet monatlich 14,99 Euro. Alternativ könnt Ihr auch ein Jahres-Abo abschließen, welches 149,99 Euro kostet, und Euch 29,98 Euro spart.

Bei Sky sieht die Übertragung ähnlich aus: Auf Sky Sport Austria 2 seht Ihr die Partie live und in voller Länge. Auf Sky Sport Austria 1 könnt Ihr die Konferenz verfolgen. Um das Spiel bei Sky live sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. RB Salzburg heute live im TV und Livestream? Die Übertragung im Livestream

Das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Salzburg kann auch bequem im Livestream verfolgt werden, beispielsweise auf Eurem Tablet oder Smartphone. DAZN besitzt dafür eine eigene App, die Ihr Euch kostenlos runterladen könnt. Mit der DAZN-App seht Ihr das komplette Programm von DAZN live und vollumfänglich.

Sky bietet seinen Kunden ebenfalls eine App an, namens Sky-Go. Dort seht Ihr heute die Partie ebenfalls live und in voller Länge als Sky-Kunde. Alternativ könnt Ihr Euch auch Sky X buchen, womit Ihr das Spiel ebenfalls heute live seht.

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. RB Salzburg heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Guilavogui, Brooks - R. Baku, Arnold, Paulo Otavio - Vranckx, Gerhardt - L. Nmecha, Weghorst

Casteels - Lacroix, Guilavogui, Brooks - R. Baku, Arnold, Paulo Otavio - Vranckx, Gerhardt - L. Nmecha, Weghorst RB Salzburg: Köhn - Kristensen, Onguené, Wöber, Ulmer - Seiwald, Camara, Aaronson, Sucic - Okafor, Adeyemi

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. RB Salzburg heute im Liveticker

Wer das heutige Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Salzburg nicht live im TV oder im Livestream sehen kann, kann sich auf SPOX verlassen. SPOX bietet einen ausführlichen Liveticker zur Begegnung an. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. RB Salzburg heute live im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Spielrunde: 4. Spieltag der Champions League

4. Spieltag der Champions League Datum: 2. November

2. November Begegnung: VfL Wolfsburg vs. RB Salzburg

VfL Wolfsburg vs. RB Salzburg Anpfiff: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Volkwagen-Arena, Wolfsburg

Volkwagen-Arena, Wolfsburg Übertragung im TV: DAZN , Sky

, Übertragung im Livestream: DAZN , Sky

, Liveticker: SPOX

